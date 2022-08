MISE À JOUR : La GRC de Vernon arrête un homme recherché

MISE À JOUR 3 août :

La police a rattrapé un homme recherché pour un incident avec une arme à feu.

La GRC de Vernon North Okanagan a arrêté Michael Bopfinger à Vernon en vertu de son mandat en cours le mercredi 3 août peu après 9 h.

Il a été transporté au détachement de Vernon pour comparaître plus tard devant le tribunal.

……………………….

ORIGINAL 24 juillet :

La GRC de Vernon North Okanagan est à la recherche de Michael Hans Bopfinger, âgé de 47 ans, et demande l’aide du public.

Le 23 juillet vers 14 heures, des agents ont répondu à une plainte pour armes à l’extérieur d’un immeuble résidentiel du bloc 3700 de la 27e Avenue.

Une femme victime a informé la police d’une altercation entre elle et un homme dans le parking. L’homme a sorti ce qui semblait être une arme de poing et l’aurait pointée sur la victime.

L’homme s’est éloigné et la femme a pu composer le 9-1-1.

L’équipe d’intervention d’urgence du district sud-est de la GRC et les services cynophiles de la GRC ont été déployés pour aider à rechercher le suspect, mais sans succès.

Bopfinger est décrit comme 5’9″ et 300 livres. Il a les yeux bleus, le crâne rasé et une barbe fournie.

Bopfinger est recherché pour voies de fait, profération de menaces et un certain nombre d’infractions liées aux armes à feu.

Il est considéré comme violent et le public ne devrait pas l’approcher et plutôt appeler le 9-1-1 s’il est localisé.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

GRCVernon