MISE À JOUR | La Corée du Nord lance une fusée spatiale quelques mois après l’échec de sa tentative de satellite

La Corée du Nord a lancé jeudi ce qui semble être une fusée spatiale, a déclaré l’armée sud-coréenne, dans ce qui serait la deuxième tentative de ce type du Nord cette année après l’échec d’un lancement en mai.

Le lancement a déclenché une alerte d’urgence au Japon juste avant 04h00, heure locale, via le système de diffusion J-alert, demandant aux habitants de la préfecture la plus méridionale d’Okinawa de se cacher à l’intérieur.

Environ 20 minutes après l’alerte, le gouvernement japonais a fait savoir que le missile avait traversé la zone en direction de l’océan Pacifique et a levé l’alerte d’urgence.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a qualifié le lancement de menace pour la sécurité régionale et a déclaré que Tokyo déposerait une protestation auprès de la Corée du Nord.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a confirmé que l’armée américaine était au courant du lancement nord-coréen, mais a refusé de fournir des détails.

Il y a deux jours, la Corée du Nord a annoncé qu’elle lancerait un satellite entre le 24 et le 31 août.

Pyongyang a déclaré avoir besoin d’un satellite de reconnaissance militaire pour renforcer la surveillance des activités militaires américaines.

Mais le 31 mai, la tentative du Nord de lancer une fusée satellite « Chollima-1 » a échoué, le propulseur et la charge utile ayant plongé dans la mer. Les médias d’État ont imputé ce revers à un nouveau système moteur et à un nouveau carburant instables et peu fiables.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si la Corée du Nord avait à nouveau utilisé le Chollima-1 ou un nouveau système.

« Je pense qu’il est plausible qu’ils aient résolu la cause probable du problème de séparation des étages qu’ils ont apparemment rencontré lors de la tentative initiale de lancement de Chollima-1 », a déclaré à Reuters Ankit Panda, du Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis, avant le lancement de jeudi.

« Nous avons vu des tests de moteurs statiques rapportés, ce qui serait cohérent avec les efforts visant à résoudre les problèmes liés à la conception initiale du lanceur. »

Séoul, Tokyo et Washington ont condamné le lancement de mai comme une provocation et une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant l’utilisation par le Nord de la technologie des missiles balistiques.

Le Nord, très secret, considère ses programmes spatiaux et militaires comme un droit souverain, et les analystes affirment que les satellites espions sont essentiels pour améliorer l’efficacité de ses armes.