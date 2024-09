Mise à jour inattendue de l’iPhone pour tous les utilisateurs dans quelques jours

Mis à jour le 29 septembre avec plus de détails sur ce qui est attendu dans la nouvelle mise à jour et quand elle arrivera.

Apple a eu une période chargée avec ses versions logicielles pour iPhone. Non seulement il a mis la grande nouvelle mise à jour iOS 18 en sortie générale le lundi 16 septembre, mais il a également envoyé une mise à jour douce à tous les combinés de la série iPhone 16 dès la mise en vente des téléphones le 20 septembre – tous les détails à ce sujet. ici. Et maintenant, une autre mise à jour est déjà en route. Plus de détails ont déjà été rapportés sur ce qui va arriver et quand.

Apple iPhone 16 Pro. Une nouvelle mise à jour iOS 18 est presque là. AFP via Getty Images

Comme mentionné ci-dessous, on pense que la prochaine version sera « une mise à jour mineure », selon MacRumeurs dans son dernier rapport. S’appuyant sur les premiers commentaires du site, il a maintenant confirmé qu’il s’attend à ce que la mise à jour soit publiée d’ici la fin de la semaine prochaine, c’est-à-dire le vendredi 4 octobre, même si j’espère toujours que ce sera plus tôt dans la semaine, comme indiqué. ci-dessous.

ForbesiOS 18 : avis de mise à jour urgent déjà émis pour tous les utilisateurs d’iPhone 16

Le rapport affirme qu’outre les correctifs de sécurité, qui semblent certainement être inclus, trois problèmes pourraient être résolus.

Il s’agit d’un problème d’écran tactile sur l’iPhone où l’écran ne répond pas à toutes les entrées, d’un problème plus important avec iMessage lorsque les utilisateurs partagent des visages de montre, entraînant des plantages répétés, et d’un problème connexe dans iPadOS qui a conduit aux modèles d’iPad Pro les plus récents. devenant inutile. J’ai discuté de ces problèmes plus en détail ci-dessous, mais il convient de noter que nous sommes dans une étrange position d’attendre deux mises à jour dans les semaines à venir : iOS 18.0.1 dans quelques jours et suivi plus tard en octobre par iOS 18.1 qui offre les premières fonctionnalités Apple Intelligence.

Pour l’instant, cependant, la prochaine mise à jour sera une petite mise à jour, semble-t-il, conçue pour résoudre les problèmes survenus avec iOS 18 et iPadOS 18. Ainsi, iOS 18.0.1 en est aux premiers stades de test, selon Joe Rossignol de MacRumeursdont les analyses l’ont repéré.

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour mineure, il est cependant possible que le problème de l’écran tactile rencontré sur certains modèles d’iPhone 16 et plus anciens puisse être résolu dans le cadre de cet objectif.

C’est un bug mineur, mais ennuyeux si vous l’obtenez. Tous les détails sont ici et j’ai eu du mal à le recréer, mais cela implique essentiellement que l’écran tactile ne répond pas à un deuxième contact lorsque votre doigt ou votre pouce est déjà pressé sur le bord de l’écran.

D’autres problèmes ont été signalés, tels que comme un dans les messages lorsque quelqu’un partage un cadran de montre avec vous dans un message iPhone. Si vous répondez au fil de discussion, cela peut entraîner des plantages répétés de l’iPhone, tant pour l’expéditeur que pour le destinataire du message.

Il y a également eu des problèmes affectant les modèles d’iPad Pro équipés du processeur M4 intégré, où la mise à jour vers le dernier logiciel a entraîné le blocage de la tablette. Je n’ai pas pu recréer ce problème, mais cela a conduit Apple à retirer la mise à jour pour les derniers iPad Pro, et elle n’est pas encore disponible.

Date de sortie d’Apple iOS 18.0.1

Nous savons qu’Apple a déclaré que la prochaine grande mise à jour, iOS 18.1, arriverait en octobre et que iOS 18.0.1 devait débarquer avant cette date, évidemment. MacRumors estime, et je suis d’accord, qu’il nous parviendra au plus tard avant la fin de la semaine prochaine, c’est-à-dire avant le vendredi 4 octobre. Ma meilleure hypothèse est le mardi 1er octobre ou le mercredi 2 octobre.

Je mettrai à jour ceci dès qu’il y aura plus d’informations.

ForbesDate de sortie de l’iPad 2024 : quand Apple lancera l’iPad 11 et l’iPad Mini