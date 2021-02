Mise à jour hivernale FM21: chaque changement, y compris les transferts, les boosts et le patch

La mise à jour d’hiver de Football Manager 2021 est maintenant disponible pour les joueurs sur PC et Mac, avec une foule de changements inclus.

Football Manager 2021, ou FM21, est le dernier jeu vidéo de simulation de gestion de football de Sports Interactive, qui a d’abord été publié en version bêta le 10 novembre, suivi de la sortie complète le 24 novembre sur PC, Mac et mobile.

Bien qu’il ait été développé et publié pendant la pandémie de coronavirus en cours, Sports Interactive a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités majeures dans FM21, notamment des interactions améliorées, une expérience améliorée le jour du match, des réunions de recrutement, des récompenses de fin de saison, des améliorations majeures du moteur de match et bien plus encore.

FM21 comprend également une simulation détaillée du Brexit et simule l’impact du coronavirus, les budgets de la première saison étant impactés.

Et maintenant, après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier dans le monde entier, Sports Interactive a lancé aujourd’hui la mise à jour hivernale pour FM21, avec des transferts à jour, des améliorations d’attributs de joueur, un patch de gameplay et un tout nouveau wonderkid.

Voici tous les changements apportés à Football Manager 2021 dans le cadre de la mise à jour hivernale, qui est maintenant disponible sur PC et Mac. La mise à jour d’hiver sera publiée à une date ultérieure sur Xbox.

La principale mise à jour hivernale de Football Manager 2021 est maintenant disponible, avec cette première partie comprenant des équipes mises à jour après la fenêtre de transfert de janvier.