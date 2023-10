Mise à jour Google : nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour Maps, Search et Chrome

Fonctionnalités d’accessibilité de Google: Google a récemment lancé une série d’améliorations d’accessibilité sur Maps, Search et Chrome, visant à rationaliser les tâches quotidiennes des utilisateurs. En intégrant ces fonctionnalités, la société vise à améliorer l’accessibilité et la convivialité de ses plateformes pour tous les individus.

Fonctionnalités d’accessibilité sur Google Maps

Google Maps propose désormais un attribut d’identité supplémentaire dédié à la communauté des personnes handicapées, offrant aux utilisateurs plus d’informations sur les entreprises. Cette mise à jour permet également aux commerçants de s’identifier comme membres de cette communauté. La fonctionnalité complète les attributs existants tels que les entreprises appartenant à des Asiatiques, des Noirs, des Latinos, des LGBTQ+, des vétérans et des femmes.

Innovations dans l’objectif de Maps

La fonctionnalité Lens de Maps (anciennement connue sous le nom de Recherche avec Live View) exploite l’IA et la réalité augmentée pour aider les utilisateurs à naviguer dans des zones inconnues à l’aide de l’appareil photo de leur téléphone. Dans le but de rendre cet outil plus accessible aux personnes malvoyantes, des fonctionnalités de lecteur d’écran seront introduites dans Lens sur iOS, suivies d’une disponibilité sur Android plus tard cette année.

Itinéraires accessibles aux fauteuils roulants sur Google Maps

Google étend à l’échelle mondiale la possibilité de demander des itinéraires de marche accessibles aux fauteuils roulants sur les plateformes iOS et Android. Cette amélioration permet aux utilisateurs de recevoir des instructions permettant d’éviter les escaliers, en s’appuyant sur l’option existante de navigation dans les transports en commun accessibles aux fauteuils roulants.

Fonctionnalités d’accessibilité pour la recherche Google

Chrome de Google sur Android et iOS bénéficiera désormais de la détection de fautes de frappe et de la fonctionnalité de suggestion de site Web disponible dans la barre d’adresse de Chrome. Cela garantit une expérience cohérente sur tous les appareils.

Changements pour la communauté des malvoyants

L’outil Loupe de Google facilite le zoom sur les objets à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone, simulant une loupe physique. L’application propose également des commandes pour améliorer la lisibilité du texte, notamment des filtres de couleur, des réglages de luminosité et de contraste. La loupe est accessible sur Google Play pour le Pixel 5 et les modèles plus récents, à l’exception du Pixel Fold.

Fonctionnalité « Cadre guidé »

La fonctionnalité « Guided Frame » va désormais au-delà de la reconnaissance faciale, permettant aux utilisateurs de capturer des images d’animaux de compagnie, de repas ou de documents à l’aide de caméras avant et arrière. Cette mise à jour est actuellement disponible sur les Pixel 8 et 8 Pro et sera déployée sur les Pixel 6+ plus tard cette année.