MISE À JOUR : Fermeture de Walt Disney World en raison de l’ouragan Milton

« Le Walt Disney World Resort fonctionne actuellement dans des conditions normales et continuera de le faire le mardi 8 octobre. Pour l’avenir, nous procédons à des ajustements en fonction des dernières prévisions météorologiques et de certaines zones présentant des environnements uniques. »

Les clients ayant des réservations à venir pourront modifier leurs plans sans avoir à payer de frais d’annulation, selon le parc. politique contre les ouragans.

« Si un avertissement d’ouragan est émis par le National Hurricane Center pour la région d’Orlando – ou pour votre lieu de résidence – dans les 7 jours précédant la date d’arrivée prévue, vous pouvez reprogrammer ou annuler vos forfaits hôteliers Walt Disney Travel Company Disney Resort et la plupart des chambres. uniquement les forfaits de réservation et la plupart des réservations de chambres uniquement (réservées directement auprès de Disney) sans aucun frais d’annulation ou de modification imposé par Disney », indique la politique.

Tenez-vous au courant des derniers développements liés à l’ouragan Milton en visitant Le hub des ouragans de MétéoMédia.

Le parc est généralement opérationnel 365 jours par an. Au cours de ses 53 ans d’histoire, il n’a fermé 11 fois jusqu’à présent:

Neuf des fermetures étaient dues à des ouragans, le plus récent étant l’ouragan Nicole du 10 novembre 2022. Le parc a fermé ses portes le 11 septembre 2001. Le COVID-19 a forcé la fermeture la plus longue du parc, fermant en mars 2020 et réouvrant par étapes pendant plusieurs semaines. plus tard.

