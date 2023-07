MISE À JOUR : Esther est vivante – la fille disparue dans le parc Golden Ears est en sécurité

Lorsque ses parents ont levé les yeux du siège avant de leur voiture familiale, ils n’en croyaient pas leurs yeux.

C’était le crépuscule et ils étaient épuisés. Leurs yeux ont dû les tromper…

Mais ce n’était pas le cas.

Il s’agissait en fait de leur fille de 16 ans, qui avait disparu dans le parc provincial Golden Ears depuis plus de deux jours complets. Elle sortait du désert et se dirigeait droit vers eux.

Il y a quelques heures, Esther Wang est sortie du sentier East Canyon – le même sentier qu’elle a disparu mardi après-midi – et elle était bien vivante, malgré la fatigue et dévorée par les moustiques, a déclaré le sergent d’état-major de la GRC de Ridge Meadows. Keith Schendel.

« C’est confirmé », a-t-il partagé avec The News, notant à quel point il était reconnaissant de pouvoir partager de bonnes nouvelles dans cette affaire immédiatement après avoir rencontré Wang et ses parents dans le parc.

Il s’est avéré qu’elle s’est perdue et a passé deux jours à essayer de trouver son chemin.

Après avoir fait de nombreux voyages de haut en bas de la montagne en essayant de trouver un chemin de sortie… après avoir dormi sur des bûches par intermittence pendant l’épreuve… Et après avoir rationné sa nourriture et son eau, jusqu’à ce qu’elle soit presque partie, l’adolescente disparue est sortie de la montagne boisée, et s’est promené jusqu’à la voiture de ses parents juste avant 21h30 jeudi soir.

Ses parents venaient de monter dans leur véhicule alors que le soleil se couchait le troisième jour d’une vaste recherche dans l’arrière-bois pour retrouver Wang.

Wang était l’une des quatre personnes qui sont allées faire une randonnée vers 9 heures du matin mardi, dans le cadre d’une activité pour les jeunes.

Le groupe, qui était en voyage de camping, a marché jusqu’à Steve’s Lookout et est parti vers 14 h 45 pour retourner à leur terrain de camping. Environ 15 minutes après le début de la randonnée, le chef de groupe a été alerté que Wang avait été séparé du groupe.

« Comme c’est le cas lorsque les gens sont fatigués à différents niveaux de forme physique, le groupe s’est un peu séparé et lorsqu’ils se sont arrêtés pour vérifier et s’attendre, ils ont remarqué qu’Esther avait pris du retard et qu’ils ne pouvaient pas la localiser. » Caporal de la GRC. Julie Klaussner a expliqué au début de la recherche.

Le groupe est retourné au point de vue à la recherche de Wang, mais ils n’ont pas pu la trouver.

C’est alors que le chef de groupe s’est rendu à l’entrée du sentier et a alerté un garde forestier qui a signalé la disparition de Wang à la police.

Au cours des heures et des jours qui ont suivi, les équipes de recherche et de sauvetage de Ridge Meadows – avec l’aide de la GRC de Ridge Meadows et de l’unité cynophile, ainsi que de bénévoles de recherche de partout dans le Lower Mainland – ont passé au peigne fin les zones où elle avait été vue pour la dernière fois et ont continué à s’étendre. le rayon de recherche à partir de là.

On estime que plus de 50 personnes ont été impliquées dans la chasse à Wang au cours des derniers jours.

« Heureusement », a déclaré Schendel, « elle a émergé du désert … elle est sortie de son propre chef ce soir. »

Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés à la montagne jeudi soir, pour vérifier Wang. Mais relativement indemne de l’expérience, l’adolescente a été confiée aux soins de ses parents reconnaissants et « ravis ».

Alors que plus de détails sur ses derniers jours dans les bois attendront que Wang ait la chance de dormir, le sergent d’état-major a pu reconstituer quelques éléments de base.

«On aurait dit qu’elle avait pris un mauvais virage. Elle avait essentiellement descendu un peu la montagne, puis quand elle s’est rendu compte qu’elle avait pris le mauvais virage, elle a essayé de corriger mais est peut-être remontée dans le mauvais sens », a déclaré Schendel, notant que certains faits sont encore un peu flous à cause d’elle. niveau d’épuisement.

Pendant et après la recherche, ses parents ont exprimé à plusieurs reprises leur appréciation à tous ceux qui ont essayé de retrouver leur petite fille.

Parc provincial Golden EarsMaple RidgePersonne disparue