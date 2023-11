MISE À JOUR EN DIRECT : Le Conseil de sécurité se réunit à nouveau sur la crise israélo-palestinienne

16h05

Israël : le Hamas coupable de crimes de guerre « aux proportions épiques »

Gilad Erdan, ambassadeur et représentant permanent d’Israël, a déclaré que les Israéliens avaient enduré un pogrom il y a cinq semaines, comparable aux massacres de la Nuit de Cristal de novembre 1938 sous les nazis.

Il a déclaré que le point central du briefing était sur les hôpitaux de Gaza, mais n’a fait aucune mention d’une attaque directe contre un hôpital israélien il y a quelques jours à peine, par des roquettes du Hamas.

Il a déclaré que les combattants du Hamas avaient tiré sur les ambulances pour les empêcher de porter secours aux blessés, et qu’Israël avait révélé que le Hamas avait son quartier général principal dans et sous l’hôpital Al Shifa, utilisant des ambulances comme moyen de transport d’armes.

« Chaque centimètre carré de Gaza est devenu un piège terroriste », a-t-il déclaré. « Rien n’est sacré » pour ces terroristes du Hamas, a-t-il ajouté. “C’est un crime de guerre aux proportions épiques.”

« Comment pouvons-nous organiser un briefing sur la situation médicale sans en faire le sujet principal de cette réunion ?

Pendant des semaines, a-t-il déclaré, Israël a donné aux civils les avertissements nécessaires et leur a permis de quitter la zone de guerre contrôlée par le Hamas, tandis que le Hamas les en empêche.

L’ambassadeur Gilad Erdan d’Israël s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

« Au-delà et au-delà »

Il a déclaré qu’Israël avait fait « plus que ce qu’il fallait pour atténuer les pertes civiles ». Pour les Israéliens, la vie est sacrée, mais pour le Hamas, c’est la mort.

Il a attaqué de hauts responsables de l’ONU pour ne pas avoir reflété la vérité sur la situation sur le terrain. « Malheureusement, ils relaient des mensonges complètement déconnectés de la réalité », a-t-il affirmé.

Il a dit OMSLe briefing était basé sur des informations provenant du Hamas, et non sur les propres employés de l’ONU.

Il a affirmé que le système des Nations Unies « favorisait désormais le terrorisme » en relation avec la guerre à Gaza.

L’ambassadeur Erdan a déclaré qu’en accueillant l’Iran pour s’exprimer à New York, l’ONU avait « complètement perdu son sens moral », le Hamas déclarant publiquement qu’il commettrait de nouvelles atrocités s’il en avait l’occasion.

La seule façon d’éviter toute répétition était d’éliminer les capacités du groupe, a-t-il insisté.

Se concentrer sur les solutions pour les civils de Gaza après la destruction du Hamas devrait être le point central de cette réunion, et rien d’autre, a-t-il conclu.

15h40 :

Palestine : « Arrêtez le massacre »

Riyad Mansour, Observateur permanent de l’État observateur de Palestine, a appelé le Conseil à « arrêter le massacre ; arrêter maintenant”.

« La résolution de l’Assemblée générale doit être mise en œuvre ; le Conseil de sécurité doit faire écho à ses appels », a-t-il déclaré.

« Ne laissez pas passer une autre journée à négocier le nombre de dizaines de camions qui entreront ; ils doivent entrer chaque jour par centaines et par milliers », a-t-il déclaré. « La voix des agences humanitaires doit être entendue, les cris de notre peuple doivent être entendus et les bombes doivent être réduites au silence. Maintenant, pas plus tard.

Le bilan des morts s’alourdit

Il a déclaré qu’il fallait remédier à cette situation choquante alors que le nombre de morts augmentait, rappelant que la première réunion du Conseil sur la question le mois dernier avait eu lieu alors que des centaines de Palestiniens avaient été tués et qu’aujourd’hui ce nombre atteint 11 000, dont 4 500 enfants.

Riyad Mansour, Observateur permanent de l’État de Palestine auprès des Nations Unies, s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

“Nous nous réunissons et vous pouvez entendre dans ces salles, si vous écoutez bien, les cris de nos enfants sous les décombres abandonnés par l’humanité”, a-t-il déclaré. « Nous nous rencontrons alors que seulement quelques centaines de camions sont entrés à Gaza en 30 jours et que 10 fois plus d’âmes sont parties dans le ciel. »

Les mêmes souffrances auxquelles sa génération a été confrontée tourmentent aujourd’hui les jeunes Palestiniens, a-t-il déclaré.

« Le tueur n’a jamais caché ses intentions ; il a parlé de vengeance et d’animaux humains et a déclaré qu’il imposerait un siège terrifiant », a-t-il déclaré. « Il a appelé à la libération de 200 otages tout en prenant plus de deux millions d’otages au passage. »

Bombardement constant

Israël continue de bombarder Gaza, a déclaré M. Mansour.

« Ils veulent que nous soyons hors de notre pays, hors de nos terres », a-t-il déclaré. « Leur ennemi stratégique est l’indépendance de notre État, la liberté de notre peuple. Les seules options qu’ils nous ont jamais données : se soumettre, partir ou mourir. Ou en termes juridiques internationaux : apartheid, nettoyage ethnique ou génocide.

Aujourd’hui, Israël autorise suffisamment de camions pour prétendre qu’il n’impose pas le siège, mais pas assez pour sauver des vies, et met en œuvre des pauses humanitaires imaginaires dont le seul objectif est de forcer les gens à fuir et non de leur offrir un certain soulagement pour garantir leur survie, a-t-il déclaré. .

« J’avais l’habitude de venir ici pour réclamer une protection internationale contre les agressions constantes contre notre peuple ; maintenant, je viens m’occuper de la survie de mon peuple », a-t-il déclaré. « J’avais l’habitude de venir ici pour dire de protéger mon peuple contre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Maintenant, je viens appeler à la protection contre le génocide.

S’il existe des règles, alors elles doivent s’appliquer également à Israël, et s’il existe des droits, alors le peuple palestinien y a droit également, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne devrait y avoir « pas de double standard, pas d’exception et pas d’exception ».

15h26

Croissant-Rouge palestinien : « Le secteur de la santé est attaqué »

Marwan Jilani, directeur général de la Société du Croissant-Rouge palestiniena donné un aperçu des événements récents, soulignant qu’il a dû réécrire sa déclaration à plusieurs reprises car la situation « évolue de minute en minute ».

Des personnes se font tirer dessus « au moment où nous parlons », et 20 personnes ont été blessées par des tirs directs sur l’hôpital Al Quds, dans la ville de Gaza. Des milliers de personnes sont sous la menace imminente d’être tuées, a-t-il prévenu.

Marwan Jilani, directeur général de la Société du Croissant-Rouge palestinien, informe la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU de la situation au Moyen-Orient.

Il a indiqué qu’il y avait 14 000 civils déplacés à Al Qods, le générateur principal étant coupé en raison du manque de carburant. Il existe désormais un « risque sérieux » que tous les patients en soins intensifs et les bébés placés en couveuse meurent.

Il a dit que les maladies commençaient à se propager.

Il a déclaré que 36 membres de la famille d’un médecin principal avaient été tués. La description d’une mort massive ne peut pas rendre justice aux horreurs et au traumatisme de dormir sous le « bombardement terroriste », a-t-il déclaré, appelant à ce que le carburant soit autorisé d’urgence dans la bande de Gaza.

Il a déclaré que beaucoup mourraient de faim ou de maladie à cause du carburant. Il a appelé le Conseil à exiger un cessez-le-feu effectif et immédiat, ainsi qu’une aide d’urgence pour le nord de Gaza.

“Écoutez les cris des enfants trempés de sang”, a-t-il dit, qui se demandent pourquoi le monde est si indifférent à leur vie.

15h21

Tedros a dit avoir vécu à travers la guerre, en tant qu’enfant et parent, il a bien compris la souffrance et l’horreur vécues aujourd’hui à Gaza.

Exprimant un point de vue de longue date, il a déclaré que l’organe ne sert pas l’objectif pour lequel il a été créé et n’est pas adapté au 21e siècle, ajoutant que « pour rester crédibles, pertinents et une force de paix dans notre monde, les États membres… doivent prendre sérieusement la nécessité de réformer le Conseil de sécurité.

Aide urgente, maintenant

Le chef de l’OMS a déclaré que la meilleure façon de les soutenir est de fournir aux agents de santé ce dont ils ont besoin pour sauver des vies. Environ 63 tonnes de cette aide ont été envoyées, mais un accès sans entrave est nécessaire pour atteindre les civils, qui ne sont pas responsables de la crise.

En moyenne, 500 camions par jour traversaient Gaza avec des fournitures essentielles. Depuis le 21 octobre, seuls 650 camions humanitaires sont entrés dans l’enclave, a-t-il précisé.

L’OMS a continué d’appeler à un cessez-le-feu. Il a également appelé le Hamas à libérer les otages et Israël à rétablir l’approvisionnement en eau, en électricité et surtout en carburant. Il a également appelé les deux parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.

« Je comprends ce que les enfants de Gaza doivent vivre parce que, étant enfant, j’ai vécu la même chose », a-t-il déclaré, se rappelant le bruit des balles traçantes, les coups de feu et « l’odeur et les images » de la guerre. “Je sais ce que signifie la guerre.”

Les enfants et les familles israéliens et palestiniens veulent la paix et la sécurité.

15h16

La situation sur le terrain à Gaza est sombre, a déclaré le chef de l’OMS, depuis les hôpitaux qui effectuent des opérations sans anesthésie jusqu’au fait qu’un enfant est tué toutes les dix minutes.

« Nulle part et personne n’est en sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant que le personnel médical s’efforce de répondre aux besoins de santé de 2,3 millions de personnes.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informe la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU de la situation au Moyen-Orient.

Le système de santé est « à genoux »

Depuis le début du conflit, il y a eu plus de 250 attaques contre des centres de santé à Gaza et 25 en Israël. Plus de 100 collègues de l’ONU ont été tués. La moitié des hôpitaux de Gaza ne fonctionnent pas du tout, et les autres fonctionnent bien au-delà de leurs capacités.

« Le système de santé est à genoux », a-t-il déclaré.

15h11

Tedros a dit qu’il j’ai pleinement compris la colère et le chagrin du peuple israélien suite aux attaques « barbares » du Hamas. Le meurtre de 1 400 personnes est « incompréhensible », a-t-il ajouté, soulignant que les conséquences sur la santé mentale des survivants se poursuivraient pendant longtemps.

Il s’est dit profondément préoccupé par le sort des otages toujours détenus. Il a déclaré qu’il rencontrerait davantage de familles la semaine prochaine à Genève.

Il a dit qu’il comprenait également la colère, le chagrin et la peur des habitants de Gaza, qui subissent « la destruction de leurs familles, de leurs maisons, de leurs communautés et de la vie qu’ils connaissaient ».

15h08

Israël et la Palestine ont tous deux été invités à participer à la réunion, sans objection.

Le premier à prendre la parole sera le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le personnel de l’OMS prépare les fournitures médicales à livrer au complexe médical Nasser à Khan Younis, à Gaza.

15h04

L’ambassadeur de Chine ouvre la 9472e réunion du Conseil. Ils occupent la présidence ce mois-ci. Tout le monde demande une minute de silence pour tous…