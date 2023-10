18h10

Palestine : « Gaza est désormais l’enfer sur Terre »

Riyad Mansour, observateur permanent de l’État observateur de Palestine, a remercié les intervenants des agences des Nations Unies pour leurs « appels émouvants » à l’action depuis le terrain, dans le but de sauver davantage de vies palestiniennes à Gaza.

Il a déclaré que l’appel de l’ONU concernant 100 camions par jour devait être pris en compte.

Ils sont le meilleur visage de l’ONU, a-t-il déclaré, exprimant son appréciation pour l’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu humanitaire aux portes du terminal de Rafah la semaine dernière.

Il a déclaré aux ambassadeurs : « Gaza est désormais l’enfer sur Terre ».

« Sauver l’humanité de l’enfer aujourd’hui signifie pour l’ONU de sauver les Palestiniens de Gaza », a-t-il déclaré, donnant un aperçu de la vie sur le terrain, avec plus de la moitié de la population déplacée de force, se déplaçant constamment et étant tuée partout où elle va.

Il a déclaré que la moitié des maisons à Gaza sont désormais endommagées ou détruites, et que plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées de force. « La quasi-totalité de nos habitants à Gaza sont déplacés », dorment dans des voitures, dans les rues, « et sont toujours tués partout où ils vont ».

“Un document divulgué préparé par le ministère israélien des renseignements… confirme qu’en fait, déplacer les Palestiniens de Gaza vers des camps de tentes dans le Sinaï n’est pas une menace que nous imaginions mais une réalité qu’Israël tente d’imposer”, a-t-il déclaré, notant que plus de 8 000 personnes ont été tuées. Des Palestiniens ont été tués à ce jour, dont plus de 3 000 dans le sud de Gaza, où Israël a repoussé – transféré de force – des centaines de milliers de personnes.

« Ces chiffres stupéfiants continuent d’augmenter à chaque minute où l’action est retardée pour mettre fin aux attaques contre notre peuple », a-t-il déclaré, soulignant qu’un chiffre explique l’ampleur de cette « tragédie causée par l’homme » : 3 500 enfants palestiniens ont été tués par Israël en seulement trois ans. semaines, soit plus que le nombre annuel d’enfants tués dans les zones de conflit du monde depuis 2019, selon Save the Children.

« Toutes les cinq minutes, un enfant palestinien est tué », a-t-il déclaré, demandant aux membres du Conseil combien de jours encore ils attendront pour dire « ça suffit, paralysé, n’agis pas pour accomplir ton devoir », et reconnaître qu’il s’agit d’une guerre contre les enfants. « Nos enfants qui sont, comme les vôtres, enfants de Dieu, enfants de lumière. Les anges sur Terre. Assez d’obscurité, assez de mort.

Riyad Mansour, Observateur permanent de l’État de Palestine auprès des Nations Unies, s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

L’Assemblée générale de l’ONU, « représentant les pays du monde, a adopté une résolution fondée sur l’humanité, la moralité, la légalité et le rejet des deux poids, deux mesures », a-t-il ajouté, tout en appelant à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue.

Il a déclaré que les humanitaires avaient agi, mais qu’un organisme important n’agissait toujours pas : « c’est vous ».

Il a déclaré qu’une trêve « doit avoir lieu immédiatement », soulignant que le Conseil doit suivre l’exemple et la sagesse de l’Assemblée et assumer ses responsabilités pour mettre fin à l’effusion de sang. « Des milliers de vies supplémentaires sont en jeu. »

Il est clair que le dernier projet de résolution du Conseil a bénéficié d’un large soutien, avec 11 voix pour, trois abstentions et une contre, a-t-il déclaré, ajoutant que le texte doit servir de base à une position claire et sans équivoque du Conseil à ce moment critique.

« Faites ce que fait le plus grand corps », a-t-il imploré, faisant référence au vote non contraignant de l’Assemblée générale de vendredi exigeant une trêve.

Les Palestiniens de Gaza « font face à la mort chaque jour et chaque nuit », a-t-il déclaré. “Sauve les. Considérez-les comme des êtres humains ».

Il a déclaré que les humanitaires des agences et des hôpitaux devraient être autorisés à travailler sans risquer de mourir par bombardement.

« Faites preuve de respect pour notre dignité inhérente, non pas en paroles mais en actes, en actions… Personne ne devrait justifier notre meurtre ni trouver de raisons de donner plus de temps au tueur. Appelez à la fin de cette attaque contre une nation entière.

Il a également appelé à la fin des massacres perpétrés par les colons et les forces d’occupation en Cisjordanie, ainsi que des déplacements forcés qui y sont en cours.

« Nous avons répété à maintes reprises qu’il n’y avait pas de solution militaire à ce conflit », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas encore démontré qu’il existe une solution pacifique. »

Il a appelé les ambassadeurs à faire enfin de la solution à deux États une réalité et à « mettre un terme à l’occupation ».

« Chaque minute compte. Chaque minute fait la différence entre la vie et la mort des Palestiniens à Gaza. »

17h35

Russie : les pauses humanitaires ne suffisent pas

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que le moment était venu de dénoncer les choses par leur nom : une catastrophe aux « proportions bibliques » est en train de se produire, avec le nombre de morts augmentant d’heure en heure.

L’ampleur des pertes subies par les agences des Nations Unies est choquante, a-t-il déclaré. Le plus grand hôpital de Gaza est menacé, neuf hôpitaux sont inutilisables et le nombre de victimes civiles augmente, Gaza étant coupée du reste du monde.

Seuls 94 camions d’aide sont entrés dans l’enclave, Israël entravant les efforts et le désespoir grandissant à Gaza, a-t-il déclaré, rappelant les récentes opérations terrestres.

« Malgré la réaction sans ambiguïté à travers le monde, Jérusalem-Ouest a commencé la mise en œuvre pratique de son plan visant à nettoyer l’enclave », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de la Fédération de Russie Vassily Nebenzia s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

En raison de la position américaine, le Conseil a été paralysé, a-t-il déclaré. L’ampleur sans précédent du conflit se produit à un moment où la Syrie voisine est soumise aux frappes des États-Unis. Ces actions de Washington sont illégitimes et de telles attaques pourraient provoquer une escalade armée dans toute la région.

« Aucune pause humanitaire n’aidera », a-t-il déclaré. « L’aide humanitaire ne peut pas être fournie au plus fort des hostilités sur le terrain ; J’espère que tout le monde ici comprend cela.

La priorité est désormais d’arrêter l’effusion de sang et de déplacer la situation dans la sphère diplomatique dans le but de concrétiser la solution à deux États approuvée par l’ONU, a-t-il déclaré, se demandant pourquoi certains membres du Conseil n’ont pas soutenu un cessez-le-feu.

Compte tenu de la situation actuelle, le Conseil devrait désormais s’engager à organiser des séances d’information régulières sur la question, a-t-il déclaré.

16h58

États-Unis : « Nous devons faire tout notre possible pour sauver des vies »

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que la vie de tous les travailleurs humanitaires et de tous les civils, israéliens et palestiniens, doit être protégée. Des dizaines de roquettes continuent de tomber sur Israël, des otages restent captifs et la population de Gaza souffre.

« Le droit humanitaire international doit être respecté », a-t-elle déclaré, reconnaissant le droit d’Israël à l’autodéfense et exprimant ses inquiétudes quant à la recrudescence des attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie.

L’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield des États-Unis s’adresse à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

« Des vies sont en jeu et nous devons tous intensifier nos efforts, comme l’ont fait les États-Unis », a-t-elle déclaré, soulignant les contributions de Washington à l’aide humanitaire au peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Les États-Unis continuent de travailler avec Israël, l’Égypte, l’ONU et leurs partenaires pour accélérer l’acheminement de l’aide vers Gaza.

« Nous devons faire tout notre possible pour sauver des vies », a-t-elle déclaré, exhortant les États membres à œuvrer pour empêcher toute propagation de la crise. “C’est une question de paix et de sécurité internationales et ce Conseil doit s’exprimer.”

Rappelant les résolutions du Conseil ayant fait l’objet d’un veto depuis le 7 octobre, elle a déclaré qu’il manquait deux mots dans la nouvelle résolution de l’Assemblée générale : Hamas et otages. En effet, il est choquant que les actions du Hamas n’aient pas été condamnées par l’Assemblée, a-t-elle déclaré.

Même en ce moment difficile, nous devons garder l’espoir d’un avenir où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivront côte à côte en paix », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas l’avenir que le Hamas souhaite voir, mais c’est l’avenir que nous devons tous œuvrer pour avancer ensemble. »

16h50

Chine : l’inaction du Conseil est un « feu vert » à une escalade continue

L’ambassadeur de Chine, ZHANG Jun, a déclaré qu’une écrasante majorité à l’Assemblée générale de l’ONU avait soutenu une pause humanitaire vendredi dernier lors de la session extraordinaire d’urgence, mais qu’Israël avait « fait la sourde oreille à tout cela » en commençant son attaque terrestre sur l’enclave.

Gaza est sous blocus depuis « 16 longues années » et les 2,3 millions d’innocents de l’enclave vivent désormais dans « une peur totale ». Si rien n’est fait, a-t-il déclaré, la situation deviendra encore plus incontrôlable et une plus grande catastrophe sera inévitable.

Le processus de paix au Moyen-Orient, a-t-il souligné, est désormais « au bord de l’effondrement ». Cessez toutes les hostilités, instaurez une trêve humanitaire et évitez toute escalade, a-t-il déclaré.

Il a appelé Israël à lever son siège, à annuler l’ordre d’évacuation et à rétablir l’approvisionnement en produits de première nécessité.

L’ambassadeur a appelé à des efforts diplomatiques intensifiés pour obtenir la libération des otages et revenir sur la voie d’un règlement politique.

Il a appelé les deux parties à « abandonner leur foi aveugle dans la force » et à s’engager à mettre fin au cycle de violence.

Il a averti que la violence ne pouvait pas être contenue, affirmant qu’il pourrait y avoir une catastrophe militaire qui engloutirait toute la région.

S’adressant à ses collègues membres du Conseil, il a déclaré que les habitants de Gaza n’avaient pas besoin de nouvelles promesses, mais plutôt d’« actions concrètes » susceptibles d’apporter la paix, de rétablir l’État de droit et de sauver des vies civiles.

« L’inaction », a-t-il déclaré, équivaut à un feu vert pour que la violence continue, avertissant que l’histoire enregistrera le choix du Conseil.

Les frappes aériennes se poursuivent à Gaza.

16h40

Emirats Arabes Unis : « Appel sans ambiguïté »

Lana Zaki Nusseibeh, ambassadrice et représentante permanente des Émirats arabes unis auprès de l’ONU, a rappelé la résolution adoptée vendredi par l’Assemblée générale, soutenue par 121 pays – et…