Mise à jour en direct de Big Brother : les invités de Big Brother ont été expulsés

Par John Powell – GlobalTV.com

Les invités restants de Big Brother ne s’amusent pas sous ce chaud soleil de Californie.

Les retransmissions en direct sont revenues après une interruption depuis hier après-midi pour montrer les invités vivant dans l’arrière-cour. Il y a des lits pour qu’ils puissent dormir, un four à micro-ondes, un réfrigérateur et même une douche extérieure. Il y a également des toilettes portatives pour qu’ils puissent aller aux toilettes.

Juste pour référence, la température à Studio City, en Californie, où se trouve la maison de Big Brother, est de 26 °C ou 78 °F.

Au-dessus d’une salle à manger, un panneau indique « Pizza Party » et autour de plusieurs tables, des panneaux « Jankie’s Sweets and Treats ». De nombreux invités se sont plaints de ne pas avoir suffisamment dormi la nuit dernière, ayant dû manger de la pizza et de la glace. Il semble qu’ils resteront là toute la semaine prochaine.

Avant que Big Brother ne soit diffusé hier soir, Ainsley AI a révélé une nouvelle tournure du jeu lors de l’émission d’expulsion en direct. Elle quittera la maison pendant une semaine pour explorer le monde, laissant son protégé « IA junior » aux commandes. Son nom est « Jankie ».

Leah est également la nouvelle HoH.

Elle a parlé à Cam à l’écart des autres invités. Elle a expliqué qu’elle était restée aux côtés de Quinn parce qu’il avait une bonne lecture du déroulement du jeu alors qu’elle ne l’avait pas. Elle a indiqué qu’elle voulait travailler plus étroitement avec Cam et qu’elle était frustrée d’être du mauvais côté de tant de votes récents.

« Je pensais déjà à te protéger, mais je sais déjà ce qui va m’arriver, car les gens cherchent des raisons tous les jours », a-t-elle déclaré.

« Pour être clair, si j’avais gagné HoH, je ne t’aurais pas touché, ni à Angela », a-t-il répondu.

Leah fera ses nominations pour l’expulsion aujourd’hui si les joueurs suivent le même calendrier hebdomadaire.

Big Brother est diffusé sur Global TV les mercredis et jeudis de 20h00 à 21h00, HE/HP et les dimanches de 21h00 à 22h00, HE/HP.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles, de points de vue, d’interviews et de spoilers en direct tout au long de la saison et regardez les derniers épisodes ici.