Mise à jour en direct de Big Brother : le mystère du « Jankie Veto »

Par John Powell – GlobalTV.com

C’est encore plus amusant aujourd’hui, car les invités continuent de camper dans l’arrière-cour de la maison Big Brother. Il n’y a pas qu’un seul veto en jeu après la compétition d’aujourd’hui. Il y en a deux.

Angela a remporté le Golden Power of Veto tandis que Leah a remporté le Jankie Veto. Qu’est-ce que le Jankie Veto et comment fonctionne-t-il ? Nous n’en sommes pas encore sûrs.

Leah a félicité Angela d’avoir résolu l’énigme et d’avoir remporté le veto.

« Je pense que c’est parce que je n’étais pas stressée et que je m’amusais simplement que j’ai gagné. Si j’avais dû le faire, je ne l’aurais probablement pas fait. Je me connais. Je suis trop stressée », a déclaré Angela.

Leah a été vue avec Makensy près de la machine à laver et du sèche-linge, portant un « Jankie Veto » de couleur rose autour du cou. Le veto original a été vu sur une table, là où apparemment Angela l’avait posé.

Makensy et Chelsie ont parlé seuls des résultats du concours pendant qu’ils mangeaient tous les deux de la pizza.

« Cela aurait pu être pire. Cela aurait pu être vraiment mauvais », a déclaré Makensy. « En fait, ça a marché. »

Ils ont convenu que le fait d’avoir deux vetos en jeu ne les met pas non plus dans une situation délicate cette semaine.

Plus tard, T’kor et Rubina ont parlé des événements d’aujourd’hui et de la façon dont ils affecteront le jeu.

« Si les nominations restent les mêmes, il est possible que Kimo ne soit plus là », a déclaré T’kor, ajoutant que beaucoup de leurs alliés ne se soucient pas du nombre de concours remportés par chacun au cours de la saison. T’kor a affirmé qu’ils contrôlaient le jury et qu’Angela ou Leah ne gagneraient pas.

« Angela ne se rend pas compte qu’il n’y a personne dans ce jeu qui veut qu’elle gagne à cause de la façon dont elle a mal traité les gens dans ce jeu », a poursuivi T’kor.

T’kor a déclaré qu’elle adorerait interpeller Leah après la cérémonie de veto et lui dire qu’elle a été impolie avec elle depuis la deuxième semaine, mais cela pourrait être une « perte de souffle ».

HoH Leah a nommé Kimo et Rubina pour l’expulsion.

Nouvelles

Nouvelles

Big Brother est diffusé sur Global TV les mercredis et jeudis de 20h00 à 21h00, HE/HP et les dimanches de 21h00 à 22h00, HE/HP.

Nouvelles

Nouvelles

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles, de points de vue, d’interviews et de spoilers en direct tout au long de la saison et regardez les derniers épisodes ici.

Mise à jour du flux en direct de Big Brother : les invités de la maison admettent que leur patience envers l’un des leurs s’épuise

Mise à jour en direct de Big Brother : les invités de Big Brother ont été expulsés