Mise à jour effrayante sur le mystère de la mère qui a disparu avec son tout-petit et son ex après un voyage à Walmart alors que la «violence domestique» est révélée

UN EX-LOVER – qui a disparu avec une maman et leur tout-petit – aurait attaqué le fiancé actuel de la maman en 2021, selon des entretiens et des documents de police obtenus par The Sun.

Nicholas Hansen, 38 ans, Jill Sidebotham, 28 ans, et leur fille Lydia, âgée de deux ans, ont apparemment disparu après être soi-disant partis en camping le 27 juin.

Jill, sa fille Lydia et son ex-petit ami Nicholas Hansen, 38 ans, sont partis en voyage le 27 juin et ne sont pas revenus Crédit : Facebook/Service de police de Sanford Maine

Hansen (photo), Jill et Lydia ont été vus dans un magasin Walmart au Mexique, dans le Maine, le 2 juillet Crédit : Service de police de Sanford

Le trio a été vu pour la dernière fois dans un Walmart au Mexique, dans le Maine, le 2 juillet.

Le lieutenant de police de Sandford, Matthew Gagné, a déclaré au Sun la semaine dernière : « Rien n’indique qu’ils soient en danger.

Mais une précédente altercation violente entre Hansen et le fiancé de Mme Sidebotham depuis près de deux ans, Corey Alexander, inquiète les membres de la famille.

Le 12 avril 2021, plusieurs agents et au moins une ambulance ont répondu à un appel pour “aider un citoyen” à leur domicile, selon le journal des appels de la police obtenu par The Sun dans une demande d’information publique.

Les détails de l’incident n’ont pas été divulgués car l’affaire n’a pas été entendue devant le tribunal, ce qui est en retard en raison de la pandémie, a déclaré Gagné.

Alexander, 31 ans, a affirmé dans une interview la semaine dernière qu’il avait été attaqué par Hansen et que des armes étaient impliquées.

L’ami de Hansen a donné une description similaire de l’incident dans une interview séparée avec The Sun.

“NOUS NE SAVONS PAS OÙ ILS SONT”

La recherche de Mme Sidebotham, Lydia et Hansen se poursuit, mais les défis géographiques ont jusqu’à présent entravé les efforts, a déclaré Gagné.

La majeure partie du Maine est éloignée avec de petites populations et un service cellulaire médiocre, a déclaré le lieutenant du Sanford PD.

Ils ont envoyé plus de 40 conseils depuis l’annonce de leur disparition qui ont impliqué plusieurs régions du Maine et hors de l’État.

“Nous travaillons avec d’autres juridictions alors que nous recherchons des pistes”, a déclaré Gagné. “Nous espérons qu’ils sont toujours dans la région, mais nous ne savons tout simplement pas où ils se trouvent en ce moment.”

À ce stade, la police ne pense pas qu’ils soient en danger, mais Gagné a déclaré qu’il craignait toujours que Mme Sidebotham ne se soit pas présentée à son fiancé ou à sa famille, ce qui n’est pas normal pour elle.

“La famille les connaît le mieux, et nous utilisons cette préoccupation et suivons chaque piste qui nous parvient”, a-t-il déclaré.

“Mais parce que ce n’est pas une affaire criminelle, nous sommes limités dans certaines choses.”

LES DERNIERS MESSAGES DU FIANCÉ ET DE MAMAN

La veille de leur départ – le 26 juin – Sidebothom et son Alexander parlaient d’emménager dans leur nouvel appartement et il semblait y avoir de l’excitation.

“J’avais sorti mes affaires du stockage. Nous étions sur le point de commencer à déplacer ses vêtements”, a-t-il déclaré.

La mère de Mme Sidebothoma a averti sa fille de ne pas aller camper, selon une publication familiale sur Facebook.

Ron Sidebotham a déclaré au Boston Globe: “Ma femme a dit qu’elle avait essayé de l’arrêter mais [Jill] dit que tout irait bien.

Son téléphone aurait été éteint depuis le 28 juin, mais Alexander a affirmé avoir reçu des messages de son compte Facebook le lendemain.

Il a dit: “Je ne sais pas s’ils proviennent réellement de son téléphone ou non.”

Alexander ne croit pas que Hansen ait envoyé les messages mais craint que s’il les ait vus, “ils l’aient peut-être déclenché”.

L’opérateur de presse plieuse Alexander a dit à Jill qu’il l’aimait en répondant à un SMS qu’elle aurait envoyé.

Jill a répondu: “Je t’aime aussi et passe une bonne journée (sic).”

Alexander a alors répondu: “Toi aussi bébé. Je viens de rendre ma matinée encore meilleure en t’entendant.”