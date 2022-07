Mise à jour effrayante sur le «meurtre» de Brooke McLaughlin, 14 ans, alors qu’un garçon qui la connaissait est accusé de mort d’horreur

Un garçon a été accusé du meurtre d’une jeune fille de 14 ans après qu’elle a été retrouvée morte dans sa maison familiale par sa mère.

Les amis dévastés de Brooke McLaughlin après avoir appelé à la justice après qu’elle aurait été tuée par un garçon qu’elle aurait connu.

Brooke McLaughlin, 14 ans, retrouvée morte chez elle par sa mère

La police de l’État du Maine est intervenue au domicile familial juste après 18 heures le 18 juillet

La police a déclaré que le garçon avait été arrêté samedi, mais n’a pas divulgué son nom, son adresse ou d’autres informations.

Le garçon a été emmené au Long Creek Youth Development Center dans le sud de Portland.

Le Sun a précédemment rapporté que la voiture de la famille avait été volée dans leur maison mobile du Maine le jour même du meurtre.

Il a été retrouvé à 15 à 20 miles de distance le lendemain matin, a indiqué la police.

“Brooke était une personne gentille, aimante, très attentionnée, au grand cœur et forte, qui aimait sa famille et ses amis qu’elle avait tellement de plaisir à passer du temps”, lit-on dans sa nécrologie.

“Elle aimait les feux de camp, la musique, le shopping, la natation, les animaux, le quad, la pêche blanche, la randonnée et sortir avec ses amis.”

“Elle était toujours là pour les gens, elle défendait toujours ses amis et prenait soin d’eux”, a écrit l’un de ses amis sur sa page commémorative.

“Elle était si gentille, drôle et vraiment amusante avec qui passer du temps.”

“Même s’il se passait quelque chose dans sa vie, elle essaierait toujours d’aider les autres à traverser ce qu’ils traversaient”, a écrit sa tante sur la page.

« Désintéressé, attentionné, mature. Personne très spéciale et unique.”

Sa tante a dit qu’elle se souviendra toujours de la façon dont Brooke aimait les animaux.

“Elle a versé tout ce qu’elle avait en eux”, a-t-elle déclaré.

“Elle a étudié et lu sur ses animaux de compagnie jusqu’à ce qu’elle sache tout sur eux.”

En plus de ses parents. Brooke laisse dans le deuil sa sœur, sa nièce, deux grands-mères, trois tantes, sa belle-mère, quatre beaux-frères et sœurs et son beau-père.

Elle laisse également dans le deuil deux de ses amis de la famille et leur fils, son chat et son dragon barbu, de nombreux cousins ​​​​aimants, une famille élargie et des amis, selon la nécrologie.

McLaughlin, était en 7e année à la Maranacook Community Middle School, selon le surintendant des écoles Jay Charette.

“Bien que nous ne connaissions pas les circonstances de cet événement tragique, nous travaillons avec diverses agences pour offrir notre soutien en temps opportun et de manière appropriée à nos étudiants et à notre personnel compte tenu de la nature de cette tragédie”, a-t-il déclaré dans un communiqué.