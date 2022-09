Mise à jour effrayante sur la disparition de l’enseignante Meghan Marohn, 42 ans, qui a disparu après s’être plainte d’un mystérieux harceleur

LA recherche d’un enseignant bien-aimé qui a disparu après s’être plaint d’un mystérieux harceleur a pris fin des mois plus tard.

Meghan Marohn, 42 ans, a été portée disparue le 27 mars après que sa famille a déclaré qu’elle ne pouvait pas entrer en contact avec elle et pendant des mois, une recherche désespérée a été menée pour la retrouver.

Le corps de l’enseignante bien-aimée, Meghan Marohn, a été retrouvé dans une zone boisée du Massachusetts, a déclaré la police Crédit : document familial

Marohn a disparu en mars après s’être plainte d’un homme qui la traquait Crédit : document familial

Malheureusement, le corps de la femme du nord de l’État de New York a été retrouvé vendredi dans une zone boisée des Berkshires, dans le Massachusetts, a annoncé la police.

Les restes ont été identifiés comme Marohn lundi par le médecin légiste en chef, a déclaré le bureau du procureur du district de Berkshire.

“Un civil a découvert des restes humains partiels dans une zone très boisée près de Fox Drive”, a déclaré la police de l’État du Massachusetts.

Marohn vivait à Delmar, New York, et était professeur d’anglais à Shaker High School.

Des mois après sa disparition, l’ami de Marohn, Chris Hedges, a écrit que l’enseignante lui avait confié qu’elle s’était cachée quelques jours avant sa disparition pour éviter un homme qui la « traquait ».

Hedges a écrit sur le blog, ScheerPost, que Marohn “était entré dans la clandestinité pour échapper à un homme qui, selon elle, m’avait” brutalement harcelé et intimidé parce que je ne voulais pas coucher avec lui “.

“Elle a dit qu’elle avait trop peur de rester à la maison, surtout quand elle l’a vu passer devant chez elle”, a ajouté Hedges.

Marohn a obtenu un congé d’enseignement, selon Hedges, et a campé au Red Lion Inn à Stockbridge, Massachusetts.

Le frère de Marohn, Peter Naple, a déclaré qu’il n’était pas inhabituel pour sa sœur de faire de courts voyages seule, mais il s’est inquiété lorsqu’il n’a pas pu entrer en contact avec elle.

“Je lui ai envoyé un texto samedi soir alors qu’elle séjournait dans un hôtel ici à Stockbridge”, a déclaré Naple à News Nation. “Elle prenait un bol de soupe et lisait son livre. J’ai dit que je lui parlerais demain. Et c’est la dernière fois que j’ai entendu parler d’elle.”

COMMUNAUTE EN DEUIL

Marohn a été décrite comme une enseignante dévouée et passionnée, qui était “charismatique, pleine d’esprit et une personne véritablement aimante et belle”, par son frère, Naples.

Une page GoFundMe a été créée par Naples pour être utilisée pour l’effort de recherche alors en cours pour Marohn.

“Je tiens à remercier l’effusion de soutien que notre famille a reçu de tout le monde”, a écrit Naple.

Dans son blog, Hedges a déclaré que Marohn était une enseignante “unique, passionnée, infiniment curieuse et profondément attentionnée” qui a transformé la vie de ses élèves.

La mort de Marohn n’a pas encore été révélée au public et les enquêteurs n’ont pas nommé de suspect dans l’affaire.

Un ami a déclaré que Marohn était allé dans le Massachusetts pour échapper à un homme qui la harcelait Crédit : document familial