Mise à jour effrayante sur la chasse à la fille disparue de 5 ans, enfermée dans une valise et enlevée d’un hôtel italien

Une mise à jour CHILLING est apparue dans la chasse à une fillette de cinq ans qui aurait été emmitouflée dans une valise et kidnappée dans un hôtel en Italie.

Kataleya Mia Chicillo Alvarez a disparu le 10 juin après avoir été vue pour la dernière fois sur CCTV jouant sur certaines marches de l’hôtel Astor à Florence.

Kataleya Mia Chicillo Alvarez a disparu d’un hôtel en Italie

Des flics ont été photographiés fouillant dans des poubelles près de l’hôtel Crédit : EPA

Maintenant, une autre fille qui vivait également à l’hôtel avec sa famille dit avoir vu Kataleya en larmes alors qu’elle était emmenée par un homme, selon La Repubblica.

Les flics fouillent désespérément le bâtiment, occupé par 140 migrants illégaux, dans l’espoir de retrouver la trace de la petite Kataleya.

Ils sont également à la recherche de tout signe de ses ravisseurs et ont déclaré que la recherche de l’hôtel devrait être terminée d’ici la fin de la journée après avoir couvert 50% du bâtiment hier.

Les nouveaux examens seront effectués dans le jardin de l’hôtel afin de découvrir s’il a pu être utilisé comme cachette temporaire pour l’enfant, selon La Repubblica.

Les enquêteurs se concentrent également sur un nouvel appareil photo qui a été découvert lors de la première phase des recherches.

On pense qu’il appartient à un individu privé et inconnu et a été retrouvé placé à un angle qui, selon les flics, aurait pu capturer la disparition de Kataleya, selon la publication.

Un téléphone portable retrouvé abandonné dans une poubelle est également en cours d’examen.

Les autorités pensent que Kataleya a été mise dans une valise et s’est précipitée hors de l’une des deux sorties de l’hôtel le 10 juin.

Aucune trace de Kataleya ou de ses ravisseurs n’a été retrouvée depuis sa disparition.

La police a lancé une chasse nationale à Kataleya et a pris sa brosse à dents pour une analyse ADN.

Dimanche, dix policiers ont commencé à vider des poubelles à l’extérieur de l’hôtel occupé où vivait Kataleya, tandis que deux équipes d’officiers spécialisés sont arrivées avec du matériel de recherche.

Un garage à proximité a également été fouillé à la recherche d’indices car les flics craignent qu’elle n’y ait été emmenée temporairement.

Il est entendu que la police anti-mafia est également impliquée dans l’enquête.

L’hôtel a depuis été vidé par les autorités et fait l’objet de fouilles, rapporte La Stampa.

La famille dévastée de Kataleya vit dans l’hôtel depuis septembre dernier, après avoir déménagé en Italie lorsque le jeune avait six mois.

Dimanche, ses parents Kathrina Alvarez Vasquez et Miguel Angel Romero Chicilo se sont effondrés lors d’une veillée tenue dans une église de la Via Lulli.

Le père de Kataleya, Miguel, est en prison depuis mars pour vol et fraude à la carte de crédit, mais a été libéré mardi, a rapporté La Repubblica.

Il a déclaré plus tôt la semaine dernière: « J’ai eu des problèmes ici auparavant, mais je ne pense pas que ce soit ce truc, je ne peux pas croire qu’ils impliquent une petite fille.

« Je pense que c’est un enlèvement. Peut-être pour extorsion, je ne sais pas, je n’ai pas à juger, Dieu jugera mais ma petite fille n’a rien à voir là-dedans.

« Je ne veux plus de problèmes avec personne, j’aime ma famille. »

Des membres de la communauté péruvienne sont descendus dans la rue avec des pancartes et des images de Kataleya ces derniers jours.

Sa mère, Kathrina, a été transportée à l’hôpital la semaine dernière après avoir ingéré de l’eau de javel, mais est sortie mercredi.

Selon La Repubblica, les avocats de la famille de Kataleya ont également demandé aux autorités de procéder à leurs propres inspections à l’intérieur de l’hôtel lorsque les enquêtes policières en cours seront terminées.

Ses proches ont assisté à une veillée dans une église dimanche Crédit : EPA