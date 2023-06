Mise à jour effrayante sur la chasse à Kataleya, cinq ans, disparue à Florence

Il y a eu une mise à jour effrayante dans la recherche d’une fillette péruvienne de cinq ans disparue qui a disparu d’un hôtel italien occupé par 140 migrants illégaux au début du mois.

Une fillette de trois ans qui vivait également dans l’ancien hôtel Astor à Florence a déclaré à ses parents qu’elle avait vu Kataleya Mia Chicillo Alvarez en larmes alors qu’elle était emmenée par un homme, selon La République.

La police fouille le bâtiment dans l’espoir de retrouver la trace de la jeune fille ou de ses ravisseurs et a déclaré qu’elle s’attendait à terminer la fouille du bâtiment aujourd’hui, après avoir couvert 50% de la propriété hier.

Pendant ce temps, les enquêteurs se concentrent également sur l’examen des images récupérées d’une caméra sur les lieux qui auraient pu capturer la disparition de Kataleya le 10 juin.

Elle aurait été emmitouflés dans une valise et enlevés de l’hôtel qui était occupé par 140 migrants illégaux jusqu’à leur expulsion samedi dernier, selon la police.

Kataleya Mia Chicillo Alvarez, cinq ans (photo) du Pérou, a disparu le 10 juin de l’hôtel Astor occupé à Florence

Les proches de la fillette disparue de cinq ans, Kataleya, pleurent lors d’une cérémonie religieuse à l’église baptiste dimanche

La police fouille le bâtiment dans l’espoir de retrouver une trace de la jeune fille ou de ses ravisseurs et a déclaré qu’elle s’attendait à terminer la fouille du bâtiment aujourd’hui (photo), après avoir couvert 50% de la propriété hier.

CCTV l’a enregistrée en train de jouer sur des marches près d’une cour de l’hôtel à 15 h 12 le 10 juin avant de disparaître. Aucune trace de Kataleya et de ses ravisseurs n’a été trouvée dans la région.

Les officiers du département d’enquête scientifique des carabiniers italiens et les employés des services locaux mènent une recherche désespérée de la fillette de cinq ans et ont pris sa brosse à dents pour une analyse ADN.

Dimanche, dix policiers ont commencé à vider des poubelles à l’extérieur de l’hôtel occupé où habitait Kataleya, tandis que deux équipes d’officiers spécialisés arrivaient avec du matériel de recherche.

Huit officiers médico-légaux étaient également sur les lieux lorsque les enquêteurs ont finalement vidé le bâtiment de tous ses occupants afin de mener une perquisition sans entrave pour la première fois.

L’inspection du bâtiment doit se poursuivre lundi matin et le bâtiment a été habité pour empêcher les intrusions et les interférences avec les preuves.

Les parents de Kataleya, Kathrina Alvarez (photo) et Miguel Angel Romero, ont assisté à un service religieux dans la Via Lulli, près de l’hôtel, pour prier pour le retour en toute sécurité de leur fille.

Un policier vérifie une poubelle à la recherche de preuves de l’enfant de cinq ans, qui a disparu il y a plus d’une semaine

Un bâtiment et un garage à proximité ont également été passés au peigne fin par des agents car ils pensent que l’enfant de cinq ans aurait pu y être temporairement transféré.

La police anti-mafia serait impliquée dans les recherches en cours.

La famille de Kataleya vivait dans une chambre de l’ancien hôtel qui a été occupé en septembre de l’année dernière. Ils ont déménagé en Italie quand elle avait six mois.

Samedi, le bâtiment a été vidé et on a découvert que 140 personnes y vivaient illégalement.

Il y a eu récemment plusieurs incidents violents à l’hôtel, dont une attaque contre un Équatorien, qui aurait sauté du troisième étage pour éviter un gang armé de couteaux.

Les parents de Kataleya, Kathrina Alvarez et Miguel Angel Romero, ont assisté à un service religieux dans la Via Lulli, près de l’hôtel, pour prier pour le retour en toute sécurité de leur fille.

La communauté péruvienne de Florence se rassemble dans la rue avec des pancartes pour plaider pour le retour de l’enfant de cinq ans

Des agents spécialisés ont eu accès à l’ensemble du bâtiment pour la première fois dimanche après avoir expulsé 140 occupants illégaux

Une lettre du curé de la paroisse, le père Juan Manuel Núñez Rubio, aumônier de la communauté latino-américaine de Florence, a annoncé que Cadinal Giuseppe Betori a demandé aux gens de prier pour l’enfant disparu, La République signalé.

« Cette disparition a mobilisé de nombreuses personnes pleines de bonne volonté – ajoute-t-il – qui se sont courageusement engagées dès le premier instant où elles ont appris la disparition, se sont rassemblées et ont commencé les recherches.

« Cette disparition a attristé non seulement les Péruviens présents à Florence, mais aussi toute la communauté florentine, même de l’étranger, en particulier du Pérou. »

« Nous saluons une fois de plus l’invitation que le cardinal Giuseppe Betori a adressée à toutes les paroisses du diocèse de Florence à prier pour le retour de notre Kataleya. »

Miguel a été libéré mardi de prison, où il était détenu depuis mars pour vol et fraude à la carte de crédit, à la condition qu’il se rende au poste de police local deux fois par semaine.

La porte d’entrée scellée de l’ancien hôtel Astor d’où Kataleya a disparu

La communauté péruvienne de Florence est descendue dans la rue à plusieurs reprises avec des pancartes demandant la libération de la jeune fille

Il a admis qu’il avait déjà eu des problèmes à l’ancien hôtel Astor, mais a déclaré plus tôt cette semaine: «J’ai eu des problèmes ici auparavant, mais je ne pense pas que ce soit ce truc, je ne peux pas croire qu’ils impliquent une petite fille.

Confirmant que la famille payait un loyer pour sa «part» de l’hôtel, Miguel a ajouté: «Nous n’avons acheté qu’une seule fois, nous avons pris deux chambres, ainsi que mon frère et mon père. Je pense que c’est un enlèvement.

‘Peut-être pour extorsion, je ne sais pas, je n’ai pas à juger, Dieu jugera mais ma petite fille n’y est pour rien. Je ne veux plus de problèmes avec personne, j’aime ma famille.

Kathrina est sortie de l’hôpital mercredi après avoir ingéré de l’eau de javel en désespoir de cause, en disant: « Ça va aller ». Pardonnez-moi si j’ai pensé un instant à abandonner et à perdre espoir. Mais maintenant je suis plus fort et je n’aurai pas de repos tant que je ne t’aurai pas trouvé.

La communauté péruvienne de Florence est descendue dans la rue à plusieurs reprises avec des pancartes exigeant la libération de la jeune fille.