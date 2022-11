Mise à jour effrayante en cas de disparition de la star de X-Factor Levi Davis après la découverte de son passeport dans un endroit inquiétant

Le passeport du joueur de rugby MANQUANT Levi Davis a été retrouvé dans la zone portuaire de Barcelone, a confirmé la police aujourd’hui.

Les agents enquêtant sur la disparition du jeune homme de 24 ans n’avaient initialement fourni aucune information sur l’endroit où se trouvait son document de voyage après que sa mère inquiète, Julie, eut révélé qu’il était apparu.

Le passeport de Levi Davis a été retrouvé dans la zone portuaire de Barcelone, ont confirmé les flics Crédit : Getty

L’as du rugby a été vu pour la dernière fois en train de quitter le Old Irish Pub juste à côté de La Rambla de Barcelone le 29 octobre

La recherche effrénée de la star manquante de X Factor se poursuit pendant trois semaines Crédit : FOURNI

Mais un porte-parole de la force régionale Mossos d’Esquadra a déclaré aujourd’hui : « Je peux confirmer qu’il a été trouvé dans le port de Barcelone.

“Je ne suis pas en mesure de donner plus d’informations sur exactement où et quand il a été trouvé.”

Les ferries d’Ibiza accostent dans la zone portuaire et on sait que Levi a pris un bateau depuis l’île de vacances quelques heures avant la dernière observation confirmée de lui le 29 octobre au Old Irish Pub juste à côté de La Rambla de Barcelone.

Il n’était pas immédiatement clair si son passeport avait été retrouvé près du terminal des ferries ou dans une autre partie du port, le troisième plus grand port à conteneurs d’Espagne.

La police espagnole a déclaré lundi qu’elle enquêtait toujours sur “toutes les options”, y compris la possibilité que la disparition de Levi ne soit pas volontaire.

Les officiers de Barcelone ont déclaré qu’il aurait pu disparaître pour plusieurs raisons et ont souligné qu’ils ne diraient pas s’ils pensaient qu’il avait disparu volontairement ou à la suite d’un crime jusqu’à ce qu’ils soient sûrs de toute façon.

Dans les premiers commentaires publics de la force depuis qu’il est apparu, le passeport de Levi avait été découvert, avant que des détails ne soient révélés sur l’endroit où il a été trouvé, un porte-parole a déclaré : “Pour le moment, cette affaire fait l’objet d’une enquête en tant que disparition et beaucoup de travail est encore en cours.

« Nous parlons d’une personne qui aurait pu disparaître pour de nombreuses raisons.

«Ils pourraient inclure une disparition volontaire ou autre.

«Nous ne pouvons pas le lier à un acte criminel à ce stade et nous ne le ferions pas tant que nous ne serons pas sûrs à 100% que nous examinons un crime.

“Toutes les hypothèses sont examinées et sont sur la table.”

Julie Davis, à qui on a également dit que le téléphone et les comptes bancaires de son fils n’avaient toujours pas été utilisés depuis la dernière observation confirmée, a admis ce week-end que sa famille devenait “de plus en plus inquiète”.

La mère adoptive de Levi a confirmé plus tôt ce mois-ci que l’ancien ailier de Bath, qui a joué dans le X-Factor en 2019, avait mentionné une menace de chantage dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux après avoir marqué l’histoire en 2020 en devenant le premier syndicat de rugby à devenir bisexuel. tout en jouant.

Susanne Balfour a répondu lorsque l’animatrice de Sky News Kay Burley lui a demandé si le chantage était lié à la sexualité de Levi : « Il pourrait juste avoir peur, il a dit dans cette vidéo que sa vie était en danger.

“Je ne sais pas s’il fuit quelque chose, je ne sais tout simplement pas.”

Déprimé, Levi faisait une pause en Europe après avoir été écarté du rugby à la suite d’une blessure au genou.

OBSERVATIONS POTENTIELLES

Il a été capturé par CCTV en quittant le Old Irish Pub près de La Rambla de Barcelone vers 22 heures le 29 octobre, quelques heures après avoir pris un bateau depuis Ibiza avec seulement 40 euros et sans vêtements de rechange.

Un ami d’Ibiza, Richard Squire, qui a officiellement signalé sa disparition aux flics de Barcelone après que sa famille eut informé la police des West Midlands, a décrit sa décision de quitter l’île comme “soudaine”.

La police a été informée récemment de deux observations potentielles mais non confirmées, dont une sur une place près du marché de La Boqueria à Barcelone, à seulement six minutes à pied du pub que Levi a été vu partir il y a plus de trois semaines.

L’autre, lundi dernier, était sur la Placa Sant Agusti Vell ou Old Saint Agustin Square en anglais – près du monument de l’Arc de Triomf de la ville.

La mère de Levi a fait référence aux observations potentielles du week-end en parlant de la découverte du passeport : « ‘C’est une évolution très inquiétante car vous ne pouvez rien faire à Barcelone sans passeport.

“En dehors des voyages, vous ne pouvez pas réserver dans un hôtel ou même louer quelque part sans un. Nous savons que son téléphone et ses deux comptes bancaires n’ont pas été touchés depuis sa disparition et c’est donc un autre coup dur.

Elle a déclaré à Mail Online: “Nous gardons espoir, mais il n’y a eu aucun rapport confirmé sur Levi depuis le jour de sa disparition le 29 octobre et nous devenons de plus en plus inquiets.

« Nous sommes très reconnaissants envers la police, en particulier les Mossos D’Esquadra et le consulat britannique qui travaillent très dur pour retrouver Levi.

“C’est le pire sentiment au monde de ne pas savoir où est Levi. Nous espérons juste qu’il va bien et voulons qu’il rentre à la maison dès que possible.

Levi, qui est apparu sur X Factor: Celebrity and Celebs Go Dating, est né à Birmingham et s’est récemment présenté pour Worthing Raiders.

Il est apparu dans l’émission de talents d’ITV aux côtés de copains de rugby Ben Foden et Thom Evans dans un groupe de chant appelé Try Star.

La police espagnole a déclaré qu’elle enquêtait sur “toutes les options” pour savoir pourquoi il avait peut-être disparu 1 crédit