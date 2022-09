Mise à jour écrite de la grande finale de Khatron Ke Khiladi 12: Ranveer Singh le tue avec son énergie, le prix en argent RÉVÉLÉ, Mohit Malik contre Rubina Dilaik et plus

La grande finale de Khatron Ke Khiladi 12 a commencé. Animé par Rohit Shetty, le spectacle a été riche en aventures. De grands noms comme Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Mohit Malik, Kanika Mann, Pratik Sehajpal, Tushar Kalia, Faisal Shaikh, et d’autres y ont participé. Désormais, il ne reste qu’une poignée d’entre eux en vue de remporter le trophée. La grande finale du spectacle a commencé et elle a commencé avec l’équipe de Cirkus faisant une entrée dhamakedaar. Le film Cirkus de Rohit Shetty met en vedette Ranveer Singh, Jacqueline Fernandez, Pooja Hegde et d’autres.

Ranveer Singh donne une performance puissante

Le spectacle a été inauguré par Ranveer Singh. Étant l’enthu-côtelette qu’il est, il a donné une performance électrisante. Il a même prouvé qu’il était un grand fan de Khatron Ke Khiladi 12. Il a tiré la jambe de Rubina Dilaik pour être obsédée par les voitures, Mohit Malik pour son flirt à l’étranger, Jannat Zubair et Faisal Shaikh faisant des bobines et plus encore.

Découvrez la vidéo de Ranveer Singh ci-dessous :

Le prix en argent révélé

Rohit Shetty a ensuite révélé le prix en argent. Il a déclaré que le gagnant de Khatron Ke Khiladi 12 recevra le prix en argent de Rs 20 lakh et une voiture.

Première cascade de la grande finale

La première cascade de la grande finale a été réalisée par Rubina Dilaik et Mohit Malik. Les deux stars ont dû conduire une voiture et se précipiter dans un total de huit voitures qui prendront feu. Alors que Rubina n’a pas pu terminer la tâche car une voiture qu’elle ne pouvait pas détruire, Mohit Malik l’a terminée.

Le segment mode de Rubina Dilaik et Ranveer Singh

Dans l’émission, Rubina Dilaik et Ranveer Singh reçoivent différents accessoires pour s’habiller. D’une boîte à un brin de feuilles, Rubina et Ranveer ont monté un spectacle amusant.