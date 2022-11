Mise à jour économique : risque de récession en hausse, déficit en baisse

La mise à jour économique de l’automne du gouvernement fédéral indique clairement que même si le déficit diminue, le risque que le Canada entre en récession augmente.

La mise à jour budgétaire simplifiée présentée par la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland indique que le portefeuille fédéral a profité de l’inflation, mais que le gouvernement offre peu en termes de nouvelles dépenses.

Les libéraux accordent plutôt la priorité à des mesures ciblées pour les Canadiens à faible revenu et ceux qui ont des dettes d’études; une nouvelle taxe sur les rachats d’actions par les grandes entreprises ; ainsi que le lancement du Fonds de croissance du Canada promis destiné à attirer de nouveaux investissements privés pour aider à réduire les émissions et à créer de nouveaux emplois.

L’énoncé économique de l’automne prévoit un déficit fédéral de 36,4 milliards de dollars en 2022-2023, en baisse par rapport aux 52,8 milliards de dollars prévus dans le budget fédéral d’avril 2022. Le dernier tableau budgétaire prévoit également que les caisses fédérales pourraient retrouver leur équilibre d’ici 2027-2028.

Cependant, notant que l’économie mondiale risque de sombrer dans la récession et que la confiance des consommateurs se détériore, dans un «scénario baissier» basé sur l’enquête du gouvernement auprès des prévisionnistes du secteur privé, l’énoncé économique de l’automne prévient que le Canada pourrait entrer «dans une légère récession au premier trimestre 2023. »

Le climat actuel exige de la stabilité, a déclaré un haut responsable du gouvernement s’adressant aux journalistes sur une base de non-attribution dans le cadre du blocage du mini-budget. Le responsable a expliqué comment le gouvernement fédéral doit maintenir sa flexibilité pour réagir aux événements économiques changeants, tout en prenant certaines mesures pour permettre aux travailleurs et aux entreprises de naviguer plus facilement dans cette incertitude.

Les projections économiques mises à jour de jeudi surviennent alors que les Canadiens ressentent les effets de l’augmentation du coût de la vie et des taux d’intérêt élevés alors que la banque centrale intervient pour tenter de lutter contre l’inflation, qui ne semble pas devoir s’atténuer à court terme.

Poursuivant le recul des dépenses de relance massives de l’ère pandémique, l’énoncé économique comprend 6,1 milliards de dollars de nouvelles dépenses en 2022-2023, y compris le financement de certains éléments annoncés à l’avance.

Dans la mise à jour économique de l’automne, les libéraux promettent de :

éliminer définitivement les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis;

faire des versements anticipés et faire en sorte que l’Allocation canadienne pour les travailleurs soit trimestrielle;

consulter les sociétés de cartes de crédit et les petites entreprises dans le but de réduire et de réglementer les frais de transaction par carte de crédit ;

mettre en place une taxe de 2 % sur les rachats d’actions par les sociétés publiques au Canada; et

lancer leur « Fonds de croissance du Canada » promis d’ici la fin de 2022.

Dans le budget d’avril, les libéraux se sont engagés à ramener le déficit à seulement 2 % du PIB cette année. La mise à jour financière prévoit qu’il représentera 1,3 % de l’économie canadienne de 2,8 billions de dollars, et le ratio de la dette fédérale au PIB devrait continuer de baisser.

L’énoncé économique de l’automne note que par rapport au budget de 2022, les frais de la dette publique sont plus élevés et devraient augmenter pour atteindre 34,7 milliards de dollars en 2022-2023, en raison de la forte hausse des taux d’intérêt à court terme. Ils pourraient ensuite baisser légèrement en 2024-25, car l’inflation et les taux d’intérêt devraient baisser.

En plus de la conséquence économique des chiffres budgétaires de l’automne, la mise à jour devrait faire des vagues sur la Colline du Parlement, alors que les libéraux ont tenté de chevaucher les demandes concurrentes des partis d’opposition.

Les conservateurs réclamaient pas de nouveaux impôts et pas de nouvelles dépenses qui ne soient pas compensées par des économies, tandis que le NPD voulait voir plus de soutiens pour les gens et plus de mesures pour cibler « la cupidité des entreprises ».

Les deux parties auront l’occasion de réagir, suite au discours de Freeland à la Chambre des communes.



Ceci est une mise à jour de dernière minute. Plus à venir.