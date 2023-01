Mise à jour du transfert WSL : mouvements possibles pour Bethany England, Gabby George et Debinha ? Plus les mises à jour du contrat | Nouvelles du football

La Super League féminine est peut-être actuellement en pause hivernale, mais avec quatre équipes toujours en course pour remporter le titre et de nombreux drames se déroulant en bas du tableau, la saga des transferts de ce mois-ci sera convaincante. Voici comment la fenêtre de janvier se dessine…

Des transactions prêtes à être conclues

L’Angleterre de Chelsea à Tottenham

L’attaquant de Chelsea Beth England se rapproche d’un transfert record de 250 000 £ à Tottenham.

Les frais dépassent les 200 000 £ que les Blues ont payés l’été dernier lorsqu’ils ont braconné Lauren James de Manchester United.

Cela signifie un changement de tactique pour les deux clubs impliqués – Emma Hayes aura à cœur d’affiner son équipe dans sa quête pour remporter un titre prestigieux en Ligue des champions.

Tottenham, en revanche, n’a pas remporté ses quatre derniers matchs de la WSL et cherchera à résoudre ce problème avec un buteur clinique menant la charge.

Bonner revient à Liverpool

Liverpool a déjà retrouvé son ancienne capitaine Gemma Bonner, qui est revenue au club pour un deuxième passage le 1er janvier.

Bonner a passé la saison dernière au Racing Louisville dans la National Women’s Soccer League. Liverpool a fait irruption sur la scène WSL, devançant les champions en titre Chelsea dans une victoire imprévue 2-1 lors du match d’ouverture de la saison.

La réinstallation de Bonner dans la défense centrale fournira une stabilité indispensable alors que l’équipe navigue dans la ligue.

Qui est en déplacement ?

Arsenal est à la recherche de remplaçants offensifs, Beth Mead et Vivianne Miedema étant mises à l’écart pour des blessures à long terme au LCA.

En tête de la charge se trouve Debinha, 31 ans. La milieu de terrain de North Carolina Courage a confirmé qu’après cinq ans avec le club de la NWSL, elle ne reviendrait pas pour la saison 2022-23.

Sabrina D’Angelo serait proche d’un transfert à Arsenal





La Brésilienne a remporté deux fois la Copa America Femenina avec son pays, marquant 57 buts en 129 apparitions, aux côtés de la star actuelle d’Arsenal, Rafaelle Souza. Ses honneurs de club incluent deux championnats NWSL.

La gardienne canadienne Sabrina D’Angelo pourrait la rejoindre dans le nord de Londres. Le joueur de 29 ans quittera le club suédois de Vittsjo. D’Angelo faisait partie de l’équipe olympique de 2016 qui a remporté le bronze à Rio et est sur le radar de Jonas Eidevall depuis un certain temps.

Cibles possibles

Manchester City

Manchester City ne recherche plus de signatures à court terme. Après avoir perdu Lucy Bronze, Georgia Stanway et Kiera Walsh l’été dernier, l’accent semble être mis sur une reconstruction interne – ou comme le dit Gareth Taylor, “rouler avec les coups”.

Si un profil à long terme se profile à l’horizon, ils pourraient être tentés de casser la banque. Pour le moment, c’est le défenseur d’Everton Gabby George qui semble être un choix attrayant.

Il lui reste cependant deux ans sur son contrat avec les Toffees et aurait besoin d’être convaincu pour se séparer.

City s’est également renseigné sur le milieu de terrain lyonnais Damaris Egurrola et pourrait reprendre les conversations avec la star de la Juventus Julia Grosso, qu’ils ont tenté de voler sans succès l’été dernier. Cependant, cela semble peu probable.

Manchester United

Manchester United s’avère être beaucoup plus occupé que ses voisins, tout en se concentrant sur le fait de faire sensation dans la fenêtre de transfert de cet hiver.

Le manager Marc Skinner a clairement indiqué tout au long de cette période qu’une position parmi les trois premiers derrière Arsenal et Chelsea est un must pour son équipe, et recherche judicieusement des ajouts pour y arriver.

Pour commencer, un arrière latéral semble être en tête de liste, que United pourrait rechercher sur le marché américain. En retour, la rumeur veut qu’ils soient prêts à écouter les offres de Lucy Staniforth.

Staniforth a été signé de Birmingham City en 2020, mais n’a pas commencé pendant près de huit mois en raison de complications au genou et aux ischio-jambiers. Bien qu’elle ait clairement été un atout pour l’équipe, ses antécédents de blessures ont conduit Skinner à chercher un remplaçant.

Chelsea

Image:

Grace Geyoro était une cible de transfert d’été pour Chelsea. Pourraient-ils revenir la chercher en janvier?





Chelsea laissera potentiellement l’Angleterre aller à Tottenham, mais n’a pas encore fait ses propres acquisitions après un été chargé, rempli de nouvelles recrues. Eve Perisset, Kadeisha Buchanan, Lucy Watson, Katerina Svitkova, Johanna Rytting Kaneryd et Jelena Cankovic rejoignent toutes le club.

Le seul joueur qu’ils n’ont pas eu – et peut-être celui qui a le plus piqué – est Grace Geyoro du Paris Saint-Germain.

Chelsea semblait presque trop sûr de recruter le milieu de terrain au lendemain de l’Euro 2022, offrant un montant record de 425 000 £ que la partie française a rejeté. L’équipe d’Emma Hayes n’a alors pu sécuriser aucune de ses options de sauvegarde Kiera Walsh ou Amandine Henry.

Au lieu de cela, ils ont joué cette saison sans numéro huit reconnaissable, testant une variété de joueurs dans différentes combinaisons. Le récent double pivot d’Erin Cuthbert et Sophie Ingle semble coller le plus.

Si Chelsea veut diriger son intérêt vers n’importe qui, il essaiera de récompenser Geyoro du PSG, bien qu’ils devront dépasser leurs frais précédents, ce qui peut être un défi de taille.

Mises à jour du contrat

Image:

Beth Mead a signé un nouveau contrat avec Arsenal





Outre les nouvelles sur les transferts, il y a un bon nombre de mises à jour de contrat à rappeler.

Manchester United a plusieurs joueurs clés proches de l’expiration, dont l’international anglais Alessia Russo – qui a rejeté une offre de prolongation en juillet – et arrière Ona Batlle.

A Arsenal, Mana Iwabuchi refusera très probablement une prolongation de contrat également, le joueur de 29 ans étant passionné par le temps de jeu. Au lieu de cela, les Gunners profiteront de la joie du nouveau contrat de Beth Mead pendant que la star anglaise se remet de sa blessure.

“Je suis tellement heureux d’avoir signé un nouveau contrat avec Arsenal”, a déclaré Mead. “Ce club est ma maison – j’ai tellement grandi ici en tant que joueur et personne et je sais que nous pouvons accomplir beaucoup plus ensemble dans les années à venir”.

Fermer la marche, c’est Chelsea Sophie Ingle, qui a signé un nouveau contrat avec le club fin décembre. Il est clair qu’elle reste un rouage essentiel dans les plans de milieu de terrain de Hayes cette saison et qu’elle l’a donc mérité. Elle a seulement su qu’elle devait « conclure l’affaire » lorsque l’appel est arrivé de son agent.

“C’était bien que le club veuille me garder encore deux ans”, a-t-elle déclaré. “Je suis vraiment excité et j’attends avec impatience les deux prochaines années.”

