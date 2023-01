Mise à jour du support des séries éliminatoires de la NFL après que les Bills aient été poussés à la limite par les Dolphins

Les Buffalo Bills vivent pour se battre un autre jour, car ils ont survécu aux Dolphins de Miami lors des séries éliminatoires.

Les Bills de Buffalo se sont fait vérifier la tête par le gros porteur qu’est les Dolphins de Miami.

Ce n’était pas facile, mais rien ne l’est jamais. Aucune tête de série n ° 2 n’a jamais perdu contre une tête de série n ° 7 depuis que la NFL s’est étendue à 14 équipes éliminatoires. Ce n’est peut-être que la troisième année de ce format, mais Buffalo a montré à Miami pour qui travaille le n ° 2, d’accord. Ils ont montré à ces poissons qui est le patron. Buffalo retourne à la ronde divisionnaire de l’AFC, tandis que Miami continue de faire pleurer Darius Rucker, surtout en janvier.

Voici un aperçu des séries éliminatoires de la NFL mises à jour après que les Bills aient survécu à une frayeur des Dolphins, 34-31.

Mise à jour du support des séries éliminatoires de la NFL après que les Buffalo Bills aient survécu à la peur des Dolphins de Miami

Tableau des séries éliminatoires de l’AFC

N° 2 Billets de Buffalo vaincre les dauphins de Miami n ° 7, 34-31

Numéro 4 Jaguars de Jacksonville vaincre les Chargers de Los Angeles n ° 5, 31-30

Buffalo est devenue la deuxième équipe de l’AFC à dépasser le week-end Wild Card. Les Jaguars de Jacksonville, têtes de série n ° 4, ont surmonté un déficit stupéfiant de 27 points pour étourdir les Chargers de Los Angeles à Duval. Buffalo et Jacksonville doivent attendre le match de dimanche soir entre une paire de rivaux de l’AFC North dans les Bengals de Cincinnati n ° 3 et les Ravens de Baltimore n ° 6 pour savoir contre qui ils affronteront.

Si Cincinnati protège The Jungle, Buffalo accueillera Cincinnati, tandis que Jacksonville ira à Arrowhead pour affronter les Chiefs de Kansas City, tête de série. Si Baltimore étourdit les Bengals à Cincinnati, les Ravens se rendront à Kansas City, tandis que Buffalo accueillera Jacksonville lors de leur match de division. Jusqu’à présent, c’était en fait de la craie dans l’AFC, si vous pouvez le croire !

Support des séries éliminatoires NFC

N° 2 49ers de San Francisco vaincre les Seahawks de Seattle n ° 7, 41-23

Cowboys de Dallas n ° 5 contre Buccaneers de Tampa Bay n ° 4 – lundi 16 janvier, 20 h 15 HE

Une seule équipe est sortie du Wild Card Weekend hors de la NFC pour le moment. Ce serait les 49ers de San Francisco, tête de série n ° 2, qui ont dominé le rival de la division Seattle Seahawks samedi soir. Les 49ers savent qu’ils organisent un match du NFC Divisional Round, mais ne connaissent pas leur adversaire. Le même principe peut être appliqué aux Eagles de Philadelphie, tête de série.

Si les Vikings du Minnesota n ° 3 battent les Giants de New York n ° 6, le Minnesota affrontera San Francisco à Santa Clara, tandis que le vainqueur du match de lundi soir entre les Buccaneers de Tampa Bay n ° 4 et les Cowboys de Dallas n ° 5 jouera au Linc à Philadelphie. Si New York contrarie Minnesota, les Giants iront à Philadelphie, tandis que le vainqueur de lundi soir ira à San Clara.

Nous sommes à mi-chemin et vivons sur une prière en ce qui concerne le week-end Super Wild Card dans la NFL !