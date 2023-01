Mise à jour du support des éliminatoires de la NFL après que les Bengals ont obtenu leur place dans le championnat de l’AFC

22 janvier 2023 ; Orchard Park, New York, États-Unis ; Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow (9) appelle un jeu au premier quart contre les Bills de Buffalo lors d’un match de division de l’AFC au stade Highmark. Crédit obligatoire : Sam Greene – USA TODAY Sports

Jose Aldo révèle que lui et Conor McGregor sont désormais “amis” par Leocciano Callao

Les Bengals de Cincinnati ont remporté une victoire de 27 à 10 sur les Bills de Buffalo pour atteindre le match de championnat de l’AFC. Regardons le support mis à jour des séries éliminatoires de la NFL.

Les Bengals de Cincinnati ont assuré que le match de championnat de l’AFC ne se tiendrait pas au stade Mercedes Benz d’Atlanta.

Dimanche, les Bengals sont entrés dans le parc enneigé d’Orchard Park, dans l’État de New York, et ont remporté une victoire de 27 à 10 sur les Bills de Buffalo. Avec cela, ils sont maintenant prêts à participer au match de championnat de l’AFC pour la deuxième saison consécutive. Ils ont pu le faire grâce à un match solide du quart-arrière Joe Burrow et à un effort impressionnant de la défense de Cincinnati coordonné par Lou Anarumo.

Maintenant, jetons un coup d’œil au tableau des séries éliminatoires de la NFL maintenant que les Bengals ont envoyé les Bills s’emballer.

Mise à jour du support des éliminatoires de la NFL après que les Bengals aient atteint le match de championnat de l’AFC

Ronde divisionnaire

Les Chiefs de Kansas City n ° 1 de l’AFC battent. Jaguars de Jacksonville n ° 4 27-20

Les Eagles de Philadelphie n ° 1 de la NFC battent. N ° 6 Giants de New York 38-7

AFC n ° 3 Cincinnati Bengals bat. No 2 Buffalo Bills 27-10

NFC n ° 2 San Francisco 49ers contre n ° 5 Dallas Cowboys

Championnats de conférence

Match de championnat de l’AFC

Jeu de championnat NFC

Cincinnati affrontera un visage familier lors du match de championnat de l’AFC contre les Chiefs de Kansas City. N’oublions pas que les Bengals ont battu les Chiefs l’année dernière en prolongation pour décrocher une place dans le Super Bowl 56. Ils retourneront au stade Arrowhead, cherchant à concourir pour le trophée Lombardi pour la deuxième année consécutive.

Les Chiefs ont atteint le match pour le titre de l’AFC après avoir battu les Jaguars de Jacksonville 27-20. Ils l’ont fait malgré le fait que le quart-arrière Patrick Mahomes ait subi une entorse à la cheville. Il sera intéressant de voir comment Mahomes se comporte tout au long de la semaine avant le match des Bengals, compte tenu de la gravité de la blessure.

Pendant ce temps, les Eagles de Philadelphie attendent leurs adversaires dans le match de championnat NFC après avoir éliminé le rival des Giants de New York 38-7. Les Eagles ont pu se précipiter pour 268 verges sur la défense des Giants, ce qui en a fait une soirée facile au bureau.

Maintenant, Philadelphie attend le vainqueur du match des 49ers de San Francisco contre les Cowboys de Dallas dimanche soir. Les Eagles affronteront-ils leurs rivaux dans les Cowboys, ou la meilleure défense de la NFL dans les 49ers ?