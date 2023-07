Mise à jour du sous-marin du Titanic : des détails sur la conception du sous-marin pourraient révéler comment il a implosé alors que des restes humains présumés ont été retrouvés

L’épave du submersible Titan ramenée à terre après une implosion mortelle

La conception innovante du Titan submersible peut avoir conduit à sa chute, ont déclaré des experts.

La conception allongée du sous-marin combinée aux contraintes répétées auxquelles la coque a été confrontée au fil des ans aurait pu contribuer à l’implosion qui s’est produite le dimanche 18 juin.

Chaque fois que le sous-marin d’OceanGate Expeditions plongeait, la coque de cinq pouces d’épaisseur pouvait développer de minuscules fissures.

« Cela pourrait être petit et indétectable au départ, mais deviendrait rapidement critique et produirait une croissance rapide et incontrôlable », a déclaré Jasper Graham-Jones, professeur agrégé à l’Université de Plymouth, à l’Associated Press.

Cinq personnes ont été tuées dans le sous-marin, le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, l’expert français en plongée Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood.

L’analyse de la structure du submersible intervient après que les garde-côtes américains ont annoncé que des « restes humains présumés » avaient été découverts dans l’épave du sous-marin Titan.

Les restes seront ramenés aux États-Unis et analysés dans le cadre d’une enquête internationale plus large sur ce qui s’est passé pendant le voyage catastrophique vers le Titanesque naufrage au début du mois.