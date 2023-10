Mise à jour du pique-nique et de la réunion d’affaires d’automne du Collège Emeritus

Le Clemson Emeritus College s’est réuni le mardi 3 octobre pour le pique-nique et la réunion d’affaires annuelle d’automne. Environ 150 professeurs émérites ont apprécié la bonne nourriture et les conversations tout en accueillant les nouveaux membres. Au cours de la réunion, le groupe a évalué, voté et adopté des modifications aux statuts et au plan stratégique du Collège émérite, et le collège a décerné le prestigieux prix du service communautaire du Collège émérite à deux professeurs émérites très méritants pour leurs décennies exceptionnelles de service communautaire.

Gordon Howard, professeur émérite de gestion des parcs, des loisirs et du tourisme

Depuis 1984, Gordon offre ses services en tant que bagueur d’oiseaux agréé sur le terrain du site historique d’État de Crown Point à New York. Le site historique est désigné comme zone importante pour les oiseaux par la National Audubon Society, une zone de conservation des oiseaux par l’État de New York et est appelé « station » de baguage.

Le baguage des oiseaux est un effort visant à suivre différentes espèces d’oiseaux migrateurs qui traversent la région chaque année afin de collecter des données écologiques et d’améliorer les efforts de conservation. Avec le changement climatique et la déforestation, la série ininterrompue d’enregistrements de baguage de la station devient de plus en plus importante. Les présentations aux groupes et aux individus qui visitent la station sont conçues pour impliquer les visiteurs dans la faune sauvage d’une manière non consommatrice, ce qui inclut le visiteur relâchant un oiseau bagué. En 1988, Howard a commencé à donner une photo Polaroïd à chaque personne libérant un oiseau bagué pour le montrer à ses amis et à sa famille. Un programme de certificat éducatif de suivi a été lancé en 1995, dans le cadre duquel des certificats à trois volets sont envoyés par courrier aux libérateurs, comprenant une image de l’oiseau, un bref historique de la vie de l’espèce d’oiseau, des informations sur le baguage et le soutien de l’Université de Clemson au programme.

En 1997, les relâchés ont commencé à être avertis lorsque « leur oiseau » était capturé au poste de baguage ou à un autre endroit. Chaque année, après la fermeture de la station, Gordon saisit les données dans les bases de données de l’État et du gouvernement fédéral, rédige le rapport sur la voie de migration de l’Atlantique et envoie un rapport récapitulatif à chaque visiteur. En 2015, Howard a également lancé un programme d’apprentissage pour les futurs bagueurs. En plus du baguage, deux plumes de la queue sont collectées sur des « espèces cibles » dans le cadre de la troisième année de coopération de la station avec le Bird Genoscape Project, un programme de recherche en génétique aviaire à l’échelle de l’hémisphère géré par des unités de l’Université de Californie – Los Angeles et Colorado. Université d’État.

Barry Nocks, professeur émérite d’aménagement urbain et régional

Nocks s’est consacré au service public au cours des deux dernières décennies. En 2001, son leadership en tant que président du comité directeur de planification de Reedy River a ouvert la voie à un plan qui a profondément changé Greenville. Sa vision du Swamp Rabbit Trail et de la revitalisation de la rivière Reedy en tant qu’équipement public a été à l’origine des priorités de planification urbaine de Greenville.

Nocks a également été membre et président de la commission de planification de la ville de Greenville de 2000 à 2009. Il a ensuite présidé et été membre du Design Review Board de Greenville de 2009 à 2017, au cours de la croissance sans précédent de la ville après la récession. Nocks a également été bénévole au sein de nombreux comités de planification de Greenville axés sur la préservation, le logement et le renforcement des ordonnances de zonage de la ville. En tant qu’arbitre certifié, ses compétences en médiation ont joué un rôle précieux dans l’élaboration de grands développements à usage mixte. Plus récemment, il a travaillé en étroite collaboration avec la ville pour élaborer le plan global Greenville 2040 et le code de développement 2023. Le plus grand témoignage vient peut-être des nombreux anciens élèves du Master en planification urbaine et régionale qui lui demandent continuellement conseil pour résoudre des problèmes de planification difficiles. Surnommé Yoda par ses pairs, la sagesse de Nock et ses efforts inlassables dans le service public ont fait de Greenville l’une des communautés les plus agréables à vivre d’Amérique.