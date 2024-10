Mise à jour du lundi 21 octobre du NHC

Article publié pour la première fois : dimanche 20 octobre 2024, 4 h HE

Dernière mise à jour de l’article : lundi 21 octobre 2024, 2 h HE

Selon la mise à jour du National Hurricane Center lundi à 2 heures du matin, il y a eu beaucoup de changements aujourd’hui : d’abord, Oscar s’est d’abord transformé en ouragan et en ouragan de catégorie 1, mais il s’est terminé en tempête tropicale avec des vents soutenus de 70 mph. La tempête tropicale Oscar se trouve à 20 milles à l’est de Guantanamo Cuba et à 45 milles à l’ouest de la pointe est de Cuba, avec un vent maximum soutenu de 60 mph. Il se déplace à 5 mph vers l’ouest-sud-ouest.

« … le centre d’Oscar devrait continuer à se déplacer à travers l’est de Cuba cet après-midi, puis émerger au large de la côte nord de Cuba tard dans la journée ou ce soir et se déplacer près du sud-est et du centre des Bahamas mardi. » ont noté les prévisionnistes. « Un affaiblissement supplémentaire est attendu à mesure qu’Oscar interagit avec le terrain montagneux de l’est de Cuba, mais Oscar pourrait encore être une tempête tropicale lorsqu’elle se déplacera vers le nord de Cuba tard dans la journée, puis se rapprochera du sud-est et du centre des Bahamas mardi. »

RÉSUMÉ DES VEILLES ET AVERTISSEMENTS EN VIGUEUR :

Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour :

– Côte nord des provinces cubaines de Las Tunas, Holguin et Guantanamo jusqu’à Punta Maisi

– Côte sud de la province cubaine de Guantanamo

– Sud-Est des Bahamas

Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour :

– Côte nord de la province cubaine de Camaguey

– Centre des Bahamas

Un avertissement de tempête tropicale signifie que des conditions de tempête tropicale sont attendues quelque part dans l’avertissement.

Une veille de tempête tropicale signifie que des conditions de tempête tropicale sont possibles dans la zone de surveillance, généralement dans les 48 heures.

Les intérêts dans le reste des Bahamas devraient suivre les progrès d’Oscar.

RISQUES AFFECTANT LES TERRES :

VENT : Des conditions de tempête tropicale sont attendues dans la zone d’alerte et possibles dans la zone de surveillance de Cuba aujourd’hui. Des conditions de tempête tropicale sont attendues dans la zone d’alerte dans certaines parties du sud-est des Bahamas et possibles dans la zone de surveillance dans certaines parties du centre des Bahamas aujourd’hui et mardi.

PRÉCIPITATIONS : Jusqu’à mercredi matin, des quantités de pluie de 6 à 12 pouces avec des quantités isolées de 18 pouces sont attendues dans l’est de Cuba. Dans le sud-est des Bahamas, 3 à 5 pouces sont attendus, avec des quantités isolées d’environ 8 pouces. Sur les îles Turques et Caïques, 2 à 4 pouces de pluie supplémentaires sont attendus jusqu’à mercredi matin.

Pour une représentation complète des précipitations prévues associées à Oscar, veuillez consulter le graphique des précipitations totales des tempêtes du National Weather Service, disponible sur hurricanes.gov/graphics_at1.shtml? Pluieqpf

ONDE DE TEMPÊTE : Des niveaux d’eau de 1 à 3 pieds au-dessus des niveaux de marée normaux sont attendus le long de la côte nord de Cuba dans les zones de vents de terre. Près des côtes, la déferlante sera accompagnée de vagues importantes et destructrices.

Source : Centre national des ouragans

Cet article a été généré par South Carolina Bot, un logiciel d’intelligence artificielle qui analyse les informations du National Hurricane Center et les applique aux modèles créés par les journalistes de la salle de rédaction. Nous expérimentons cela ainsi que d’autres nouvelles façons de fournir un contenu plus utile à nos lecteurs et abonnés. Vous pouvez signaler des erreurs ou des bugs à [email protected].