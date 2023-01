Mise à jour du logiciel HomePod 16.3 maintenant disponible avec détection d’humidité et de température sur HomePod mini, Find My support, et plus encore

Apple a publié sa dernière mise à jour logicielle HomePod 16.3, ajoutant la détection de température et d’humidité au HomePod mini, Find My support pour demander à Siri l’emplacement des amis et de la famille, une nouvelle tonalité de confirmation Siri lorsque les demandes de maison intelligente sont terminées pour les accessoires qui ne peuvent pas montrent visiblement un changement ou sont situés dans une pièce différente, et plus encore.

Sorti aux côtés d’iOS 16.3 pour iPhone, le nouveau logiciel HomePod introduit des commandes de volume améliorées pour le HomePod d’origine, permettant des ajustements plus granulaires à des volumes inférieurs, ainsi que l’ajout d’un réglage audio optimisé pour le contenu parlé tel que les podcasts pour une plus grande clarté sur HomePod (2e génération ) et HomePod (1ère génération).

Avec la mise à jour, les sons ambiants ont été remasterisés pour être plus immersifs et peuvent désormais être ajoutés aux scènes, automatisations et alarmes dans l’application Home, et les automatisations domestiques récurrentes peuvent être configurées en utilisant uniquement la voix d’un utilisateur.

Par défaut, HomePod et HomePod mini installent automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles, mais les utilisateurs peuvent vérifier manuellement les mises à jour dans l’application Home sur iPhone. Pour installer la dernière mise à jour logicielle du HomePod 16.3, les utilisateurs doivent d’abord installer iOS 16.3 sur leur iPhone.