Mise à jour du flux en direct de Big Brother : les invités de la maison admettent que leur patience envers l’un des leurs s’épuise

Bien qu’elle ait reçu ses photos de chez elle et ses friandises, la nouvelle HoH Leah « se débrouille » dans l’arrière-cour avec le reste des invités de la maison, survivant grâce à la pizza et à la glace.

Leah a cependant eu ses tête-à-tête gênants en amenant les invités à l’étage sur le balcon, une sorte de loft pour être à l’écart des autres joueurs. Elle a mentionné à certains d’entre eux que Rubina et Kimo seraient ses nominations.

Rubine

Elles ont surtout parlé de renforcer leurs liens. « Ce sera difficile, peu importe qui sera nominé », a dit Leah à Rubina. Elle veut continuer à développer leur relation.

Leah a admis qu’après que son allié Quinn ait été éliminé, elle s’est effondrée. Elle est aussi le genre de personne qui ne veut pas accabler les autres avec ses problèmes.

Makensy

« J’ai peur de ne pas pouvoir jouer (HoH) la semaine prochaine », a avoué Leah.

Makensy a souligné que dans la compétition d’endurance, s’ils appuyaient trop fort sur les boutons qu’ils devaient maintenir enfoncés, les boutons glissaient.

Leah a dit à Makensy qu’elle n’avait rien à craindre cette semaine et qu’ils formaient toujours un couple solide.

Chelsie

Elle a expliqué à Leah à quel point les trois (Kimo, Rubina et T’kor) sont soudés. Ils représentent une menace claire et présente dans la maison.

« Si l’un d’entre nous se retrouve assis à côté d’eux, à la fin, nous sommes foutus », a déclaré Chelsie, insistant sur le fait qu’ils devaient être séparés.

T’kor

Leah a déclaré que sa décision était difficile à prendre. T’kor a expliqué que tout le monde était un être humain dans le jeu.

Une fois les nominations terminées, T’kor et Rubina se sont plaintes de ne pas pouvoir supporter Angela. T’kor a admis que lorsqu’ils doivent danser sur la piste de danse comme le leur demande la tâche, elle reste loin d’Angela. Ils ont tous deux convenu qu’ils ne supportaient plus le son de sa voix ou sa présence. T’kor veut la nominer et la remettre sur le devant de la scène « là où elle appartient ».

Il a été révélé que Rubina est sur le point d’être nommée. On pense, bien que cela ne soit pas confirmé, que Kimo est l’autre nominée. Depuis la cérémonie, Kimo vit seule, dort beaucoup et ne parle pas ou n’interagit pas beaucoup avec les autres invités de la maison car ils sont coincés à vivre dans l’arrière-cour.

