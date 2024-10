Mise à jour du flux en direct de Big Brother : le gagnant du veto est angoissé par sa décision à venir

Par John Powell – GlobalTV.com

Makensy ne sait pas quoi faire. Son choix lors de l’émission d’expulsion en direct de jeudi pourrait décider si elle gagnera ou non 750 000 $.

Depuis que Chelsea a remporté le HoH cette semaine et que Makensy a remporté le pouvoir de veto, les deux ont assuré leur place dans les trois derniers. En tant que détenteur du veto, Makensy est le seul vote pour Cam ou Rubina à être envoyé au jury.

Allongés dans le lit dans la chambre HoH, Makensy et Chelsie ont passé en revue leurs options.

« A quoi penses-tu? » Chelsie a demandé à Makensy.

« Qu’est-ce que je vais faire? » a répondu Makensy à propos de la prochaine réunion de veto. « Je ne sais tout simplement pas quel est le bon choix. »

Makensy a affirmé qu’il n’y avait pas de « bon choix », mais qu’il y en aurait un « mauvais ».

« Si nous ne gagnons pas, nous ferons un mauvais choix », a déclaré Chelsie. « Le mauvais choix ne concerne pas qui nous gardons. Il s’agit de savoir si nous gagnerons.

« Il s’agit de savoir ce qui pourrait mal se passer si vous ou moi ne gagnons pas », a poursuivi Chelsie.

« J’essaie de savoir qui allons-nous battre le plus, mais nous ne connaissons pas les matchs », a déclaré Makensy, confus.

« Nous pouvons cependant les battre tous les deux et cela a été prouvé toute la saison », a déclaré Chelsie.

Makensy a expliqué qu’elle est sûre que l’un d’entre eux peut remporter la première phase du concours final HoH. Ce qui l’inquiète, c’est le deuxième concours.

« Il y a cependant plus d’opportunités pour nous de verrouiller et de gagner », a déclaré Chelsie.

Makensy fit appel à une puissance divine.

« S’il y a un moment pour parler, c’est maintenant et parlez fort, s’il vous plaît ! Fort!» dit-elle.

Makensy a commenté que Cam lui avait expliqué pourquoi il voulait rester alors que Rubina ne l’avait pas fait.

« Celui que vous décidez d’amener avec nous doit gagner deux matchs, mais chacun de nous doit juste en gagner un… Nous devons juste gagner les bons », a déclaré Chelsie.

Chelsie a promis à Makensy qu’elle était la seule personne restée dans la maison qui l’emmènerait jusqu’au bout.

Note de programmation : Big Brother est diffusé dimanche à 22 h HE et il n’y a pas d’émission mercredi prochain. L’émission d’expulsion en direct de jeudi prochain aura lieu à son heure habituelle de 20h00 HE et mettra en vedette le gagnant de l’année dernière, Jag.

