Mise à jour du flux en direct de Big Brother : deux des trois derniers ont été décidés

Big Brother 26 compte deux de ses trois derniers.

Chelsie a obtenu sa place de chef de famille vendredi et maintenant Makensy a également écrit son ticket avec sa victoire au pouvoir de veto aujourd’hui.

Mais cette semaine, tout le pouvoir est entre les mains de Makensy. Avec sa seule voix, elle décidera qui sera membre du jury et qui fera partie des trois derniers.

Pendant que les femmes parlaient avec enthousiasme dans la cuisine du concours, Cam s’allongeait sur le lit avec un oreiller sur la tête. Cam n’a pas remporté une seule compétition solitaire cette saison. Apparemment, Cam a piqué une crise quand il n’a pas gagné.

Alors que les femmes se retiraient dans la salle HoH, Chelsie a commenté Cam.

«Il est au-dessus de cet endroit», dit-elle.

« C’est juste censé être ce que c’est censé être », a répondu Rubina.

Chelsie dit que la performance de Cam aujourd’hui a effacé une théorie qu’elle avait. Elle pensait qu’il organisait les concours.

Lorsqu’ils furent seuls dans la cour, Chelsie et Makensy touchèrent la base.

Makensy craint que Cam ne remporte sa première compétition si elle le garde.

« Il pourrait y avoir un match super physique et je ne doute pas qu’il le gagnerait », a déclaré Makensy.

Chelsie doutait que ce soit le cas.

« Je me sens toujours en confiance pour battre Cam ou Rubina », a déclaré Makensy.

« Nous pourrons occuper ces deux dernières chaises comme nous le faisons depuis des semaines », a déclaré Chelsie.

Chelsie veut qu’ils réfléchissent avant de s’installer sur Rubina ou Cam.

« Cam était proche dans celui-ci », a déclaré Makensy à propos du concours Power of Veto.

« Rubina était proche du HoH », a répondu Chelsie.

« Cela va être une décision difficile mais je vous soutiens dans tous les cas », a-t-elle poursuivi.

Note de programmation : Big Brother est diffusé dimanche à 22 h HE et il n’y a pas d’émission mercredi prochain. L’émission d’expulsion en direct de jeudi prochain aura lieu à son heure habituelle de 20h00 HE et mettra en vedette le gagnant de l’année dernière, Jag.

