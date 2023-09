Mise à jour du film Disneyland de David Gordon Green : c’est « en attente »

Le cinéaste David Gordon Green Disneyland biopic centré sur Walt Disney et son frère Roy O. Disney est actuellement retenu… pour l’instant.

L’Exorciste : croyant Le réalisateur a déclaré en exclusivité à io9 : « C’est en pause en ce moment. Il y a des problèmes de droits. Le film de Vert, qui excelle dans trouver l’honnêteté dans n’importe quel genre de horreur à la comédie, serait offrir sûrement une vision intéressante et complexe de la famille Disney. «Cela allait être très amusant. C’est une histoire vraiment intéressante sur les frères.

Le film devait raconter le voyage entrepris par Disney en rêvant son royaume ; Roy lui a conseillé après leur succès au cinéma, mais-toujours un homme de demain—Walt a entraîné son frère dans un autre pari géant avec Disneyland. Thé, je me cognais souvent la tête, mais finalement modifié le monde du divertissement.

Walt est peut-être le nom de tout le monde se souvient, mais Roy a également joué un rôle central en faisant de Disney l’empire qu’il est aujourd’hui. Selon un anecdote partagé sur le profil de Roy sur tles archives historiques du Walt Disney Family Museum, « Il a payé à ABC 15 fois son investissement de 500 000 $ dans Disneyland pour racheter sa participation de 34 %. Cela a donné à Walt Disney Productions le contrôle du parc et la liberté d’emmener ailleurs sa série télévisée qu’ABC a annulée, le Club Mickey Mouse et Zorro. Ce chiffre, 7,5 millions de dollars, a amené même Walt Disney à demander à Roy avant la négociation : « Pensez-vous que c’est nécessaire ? »

Espérons qu’il y aura bientôt de bonnes mises à jour sur ce projet ; notre casting de rêve est Dan Stevens comme Walt et Ryan Gosling dans le rôle de Roy. HEh bien, avec le temps, ils peuvent vieillir dans les rôles, même si, espérons-le, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps avant que le projet de film Disneyland ne soit plus « en pause ».

