Pour les Américains qui reçoivent des prestations de sécurité sociale, il y a un certain nombre de choses à garder à l’esprit concernant la réception de la dernière ronde du chèque de relance de 1 400 $.

Bien que la plupart des personnes éligibles au troisième chèque de relance les aient probablement déjà reçues, il y a 12 détails importants que les bénéficiaires de la sécurité sociale devraient connaître à propos de leurs chèques.

Ceux qui reçoivent des paiements de sécurité sociale en plus de la plupart des paiements SSI et SSDI, et les cheminots à la retraite sont éligibles à la relance.

Beaucoup auraient dû recevoir leur paiement le 7 avril si vous avez mis en place le dépôt direct avec l’IRS.

Ceux qui reçoivent des prestations d’ancien combattant devraient avoir reçu leurs fonds le 14 avril s’ils ne produisent généralement pas de déclaration de revenus.

Les personnes qui ont utilisé l’outil des non-déclarants en 2020 et qui n’ont pas connu de changement significatif de situation au cours de l’année recevront automatiquement un chèque dans le cadre d’un lot de paiements de relance en cours.

De même, vous pourriez bientôt recevoir un chèque plus important si vous réclamez des personnes à charge.

Si vous vivez dans une famille mixte, il existe différentes règles concernant la manière dont vous et vos proches recevez leurs chèques. Il est préférable de vérifier auprès d’un fiscaliste ou de l’IRS si vous pensez que vous ou d’autres êtes éligibles mais n’avez pas encore reçu de chèque.

Les chèques de relance peuvent être saisis par les agents de recouvrement privés, mais pas pour les paiements en souffrance de pension alimentaire pour enfants.

Les gens devront produire un formulaire fiscal 2020 pour réclamer tout argent de relance manquant dans les chèques précédents, même si vous ne produisez pas les impôts normalement.

Vous pouvez également déposer un formulaire fiscal 2020 pour réclamer vos personnes à charge pour le troisième chèque de relance.

Ne craignez pas si vous ne savez pas si vous êtes admissible – le gouvernement redoublera d’efforts pour faire savoir aux contribuables s’ils sont admissibles aux chèques et à tout autre fonds disponible.

Si vous manquez une partie du troisième chèque de relance, il sera probablement payé au cours de la saison des impôts 2021, ce qui signifie que vous verrez cet argent l’année prochaine, vous devrez donc produire une déclaration de revenus pour réclamer ces fonds.

Et enfin, bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles d’un quatrième test de relance, beaucoup font pression pour sa sortie.