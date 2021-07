Mise à jour du contrôle de relance : vous manquez peut-être un paiement de secours

HARD HIT Les Américains qui espèrent rebondir après l’épidémie de Covid-19 pourraient manquer leur troisième série de chèques de relance d’une valeur pouvant atteindre 1 400 $.

Alors que le troisième tour de l’allégement financier voit les chèques coupés par l’Oncle Sam dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars garanti par le président Joe Biden, de nombreux Américains éligibles peuvent toujours obtenir ce qu’ils méritent.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

Des contrôles de relance du troisième tour sont envoyés par lots hebdomadaires et certains Américains devront peut-être prendre des mesures pour s’assurer qu’ils ne manquent pas l’aide de Covid-19 Crédit : Getty

Cette semaine, l’IRS a confirmé avoir envoyé 163 millions de paiements d’une valeur de 390 milliards de dollars Crédit : Getty

Cette semaine, l’Internal Revenue Service (IRS) a confirmé l’aide pour stimuler les Américains qui ont souffert dans le portefeuille depuis que la pandémie a atteint le cap des 163 millions de paiements émis pour une valeur d’environ 390 milliards de dollars.

Mais beaucoup attendent toujours leur paiement ou ne réalisent pas qu’ils ont le droit de percevoir.

L’IRS émet des paiements sur une «base hebdomadaire»

Après avoir reporté à nouveau la date de déclaration de revenus cette année du 15 avril au 15 mai, l’IRS a également réparti ses paiements de relance « sur une base hebdomadaire » pour réduire les erreurs et éviter un arriéré écrasant, a déclaré l’IRS en mars.

Dans l’envoi le plus récent, des chèques de secours Covid-19 totalisant 4,2 milliards de dollars ont été payés jusqu’au 9 juin.

Il y a eu plus de 1,2 million de dépôts directs et environ 1,1 million de chèques papier de paiements à impact économique qui sont arrivés par courrier postal, Yahoo! Nouvelle confirmée.

L’agence a confirmé que plus d’argent allait être distribué cette semaine.

Pour le troisième tour, ceux qui ont gagné plus de 160 000 $ en 2020 n’étaient pas éligibles Crédit : Getty

Papier ou plastique ?

Il est fort probable que l’aide financière proviendra du dépôt direct.

Mais il y a des chèques papier et aussi des cartes de débit qui sont également émises.

Pour garder un œil sur la troisième pâte ronde – bien plus que le premier chèque d’une valeur de 1 200 $ ou le second qui est tombé à 600 $ – l’IRS a créé des moyens d’obtenir des renseignements en temps réel sur votre paiement potentiel.

Leur outil Get My Payment aide les individus et les familles à obtenir des mises à jour quotidiennes sur leurs statuts de paiement.

Chaque fois qu’un problème survient concernant le paiement, le site émet des alertes et des détails pour aider les gens à le résoudre.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le troisième chèque de relance n’est pas arrivé, notamment: les agences de recouvrement le saisissent en premier, la banque attend que la date d’entrée en vigueur soit effacée, la personne ou la famille a déménagé et n’a pas alerté l’IRS Crédit : Getty

L’IRS permet également aux gens de créer un compte IRS, ce qui ouvre également une quantité substantielle de détails concernant les dépôts passés et présents et les statuts de relance.

Pendant ce temps, si le paiement est attendu sous la forme d’un chèque papier ou d’une carte de débit EIP par courrier postal, il existe un outil astucieux que l’outil du bureau de poste américain a appelé la livraison informée.

Changement radical de vie

Vous avez peut-être déménagé ou pris de très longues vacances quelque part loin de chez vous.

Ou vous avez changé de banque et n’avez pas alerté l’IRS.

Si tel est le cas, il est essentiel d’informer l’IRS que vous êtes absent ou plus à l’ancienne adresse ou à l’ancienne institution financière.

Le chèque sera probablement dirigé vers l’adresse indiquée sur vos déclarations de revenus 2019 ou 2020, selon Yahoo!.

Si le chèque a été coupé et déjà envoyé à l’ancienne adresse, un autre chèque peut être émis, mais le délai peut être long.

Le dépôt des déclarations de revenus à temps a été fortement pris en compte lors de la dernière série de décaissements de chèques de relance Crédit : Getty

Le collecteur de dettes a pris votre pâte

Alors que les deux premiers tours de relance étaient le troisième rail pour les agents de recouvrement, le troisième s’avère moins.

Selon Yahoo!, le stimulus adopté à la hâte pour soulager les Américains incluait une échappatoire législative permettant aux créanciers de saisir l’argent que vous pourriez espérer recevoir.

Apparemment, les collectionneurs peuvent couper à l’avance et récupérer l’argent, mais la dette fiscale et la pension alimentaire pour enfants restent interdites.

Retard fiscal

Il est possible que vous ayez manqué la date limite du 15 mai pour produire vos déclarations de revenus et obtenir un remboursement potentiel.

Pour ceux qui gagnent moins de 12 400 $ par an et ne gagnent pas plus de revenus de travail indépendant ou célibataires et âgés de moins de 65 ans – une déclaration de revenus 2020 n’était pas requise, Yahoo! signalé.

L’IRS s’appuie fortement sur les déclarations de revenus pour effectuer les paiements.

Donc, pour vous rétablir dans leurs livres, ils ont créé un logiciel fiscal pour mettre à jour vos informations et éventuellement leur faire envoyer un chèque.

L’IRS et l’USPS ont développé des outils pour mettre à jour vos informations ou déposer des plaintes afin de pouvoir plaider votre cause si vous vous sentez éligible mais que jusqu’à présent, vous n’avez pas reçu de chèque de relance de troisième cycle qui pourrait valoir jusqu’à 1 400 $. Crédit : Getty

LA BANQUE ARRÊTE VOTRE STIMULUS

Il est fort probable que votre institution bancaire attende l’expiration d’un chèque « à date future » ​​de l’IRS.

Cela a apparemment retenu l’argent pour de nombreux clients bancaires de JPMorgan Chase et Wells Fargo, qui ont dû attendre que leur argent soit effacé de leurs comptes jusqu’à ce que la «date d’effet» indiquée par l’IRS soit réellement distribuée, Yahoo! signalé.

Se qualifier pour le stimulus du troisième tour est plus difficile

Pour le troisième tour, le Congrès a déplacé les poteaux de but pour savoir qui se qualifie et qui ne se qualifie pas.

Auparavant, des chèques pouvaient être émis pour les contribuables célibataires gagnant 100 000 $ et 200 000 $ pour les couples qui déposent conjointement, selon Yahoo!.

Pour le troisième stimulus, le seuil de revenu brut est tombé à ceux qui gagnent 80 000 $ et si vous gagnez plus de 160 000 $, vous n’êtes pas admissible.