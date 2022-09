MISE À JOUR du concert du BTS à Busan : la ville coréenne refuse de payer la facture ; L’ARMÉE crache du venin, “Busan a supplié pour ce bébé” [View Tweets]

La renommée de BTS est telle qu’il ne fait aucun doute que le groupe K-Pop est de loin non seulement l’un des groupes de musique les plus populaires à l’heure actuelle, mais aussi parmi les plus emblématiques de tous les temps, avec Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga et RM (ce sont les Membres du BTS pour les non-initiés) jouissant d’une renommée, de fans et d’un impact qui transcendent tous les groupes démographiques ethniques, culturels et géographiques que nous connaissons. Ainsi, il n’est pas surprenant que ARMÉE (c’est ce que Fans de BTS le monde entier se réfèrent à eux-mêmes comme) ne peuvent pas en avoir assez BTS et assurez-vous de vous tenir au courant de chaque petit développement. Voici une mise à jour maintenant sur le Concert BTS Busan pour chaque BTS ARMÉE membre.

Busan refuse de payer la facture du concert de BTS

Selon les reportages d’Hollywood, il est apparu que la ville de Busan a renoncé à soutenir financièrement le Concert BTS. Le site d’information coréen affirme que les responsables des affaires et de la culture ont estimé que le chiffre pour donner le concert au stade principal de Busan Asiad le 15 octobre serait d’environ 7 milliards de wons, qui devaient être répartis entre HYBE (la société qui gère le BTS) et Pusan administrateurs de la ville, mais ces derniers ont maintenant des doutes. Naturellement, cela a irrité ARMY sans fin car il semble que la ville de Busan voulait le concert dans le but d’accueillir l’Exposition universelle de 2030. Découvrez les commentaires ci-dessous, où ils crachent du venin:

Pensez au concert comme à un bébé, n’est-ce pas. Un bébé que Busan a supplié. HYBE a fait tout ce travail de sécurité pour les bébés et Busan n’a vraiment rien fait. HYBE, c’est comme “putain, pouvez-vous payer au moins quelque chose ?” Et Busan a dit, “c’est ton bébé.” AJ Sexy Nukim (@yoongissparkles) 7 septembre 2022

L’ironie est que ce concert montre à quel point Busan est incapable d’accueillir cette exposition. Ils ne peuvent même pas organiser un concert. Ils ont passé la responsabilité à bh, alors que font-ils exactement ? ! Ils ne peuvent même pas gérer le problème de surtarification des hôtels. ? Jeni ^_^ (@purple_feesh) 7 septembre 2022

Chaque fois que des nouvelles sur ces concerts de Busan sortent et que c’est juste mauvais et ne cesse de s’aggraver, je ferme les yeux et j’essaie d’envoyer des ondes positives comme si je savais que tout le monde était fatigué. Je ne peux pas attendre que tout soit terminé et que le bts s’en sorte en toute sécurité et intact ?????? Mu (@130613fate) 7 septembre 2022

putain..chaque nouvelle sur le concert de busan ça continue de s’aggraver ? J’espère que les tannies seront traitées comme elles le méritaient parce que ce gouvernement est tellement foutu dort ? (@snowgIoss) 7 septembre 2022

C’est “BTS Expo 2022” maintenant l’armée. Pas Busan. Faites-le savoir. Ils ne méritent pas le poids s’ils n’assurent pas l’équité. Min PD-nim (@MinAnnie210) 7 septembre 2022

Date du concert BTS Busan, thème, motif et services de streaming

Le prochain concert de BTS, prévu à Busan, aura lieu le 15 octobre et verra les sept membres du groupe se produire. Il a été organisé pour collecter des fonds et soutenir la candidature de la ville pour accueillir l’Exposition universelle de 2030. On dit que le concert présente un thème coloré et vibrant. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, l’événement sera diffusé en direct dans le monde entier via les plateformes Zepeto, Naver Now et Weverse.