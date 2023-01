Mise à jour du classement NFC après les premiers matchs de la semaine 17

Voici un aperçu de la mise à jour de l’image des éliminatoires de la NFL, de l’image des éliminatoires de la NFC et du classement NFC Wild Card après les premiers matchs de la semaine 17.

C’est une nouvelle année, mais le même vieux chaos existe dans la NFL Playoff Picture.

Juste au moment où il est apparu que les choses se mettaient en place dans le NFC, tout s’est détraqué après Noël. Les Eagles de Philadelphie s’effondrent sans Jalen Hurts, les Buccaneers de Tampa Bay prennent lentement vie en attaque et

Plus important encore, après la semaine 17, il ne reste plus qu’un ticket pour les séries éliminatoires et une poignée d’équipes se battent pour cela.

Depuis la perte de Jalen Hurts, les Eagles ont une fiche de 0-2 et risquent désormais non seulement de perdre la tête de série n ° 1 de la NFC, mais aussi de retomber dans la Wild Card. Les Cowboys de Dallas restent sur les talons de Philly avec un match à jouer dans la saison pour capitaliser sur un trébuchement de fin de saison de leurs rivaux.

Après deux défaites consécutives, les Eagles contrôlent toujours leur chemin vers la tête de série n ° 1, mais doivent battre les Giants la semaine prochaine pour y parvenir. Ce qui ressemblait à une course bloquée il y a des semaines se déroulera désormais dans la dernière semaine de la saison. Les Vikings peuvent voler la tête de série n ° 1 en battant les Packers et les Bears, et avec une défaite des Cowboys la semaine prochaine.

Si nous parlons d’équipes qui pourraient assurer la tête de série n ° 1, les Cowboys ont besoin d’une victoire la semaine prochaine et d’une défaite des Eagles pour sauter les Vikings et remporter la première place du groupe.

Pendant ce temps, au milieu du chaos au sommet du NFC, les 49ers surveillent les Vikings dans le but de s’assurer la tête de série n ° 2. San Francisco a pris le chemin complètement opposé aux Eagles après avoir perdu son quart-arrière partant alors que Brock Purdy a attaché l’équipe sur son dos et les a portées à un record invaincu sous sa montre.

Sous le pli, l’image Wild Card dans le NFC n’est pas moins chaotique. Les Giants de New York ont ​​décroché l’une des deux places restantes, ne laissant qu’un seul Wild Card à trois équipes qui se sont battues pour se faufiler dans les séries éliminatoires.

Le calendrier est passé à une nouvelle année, mais l’image des séries éliminatoires de la NFL est tout sauf réglée et la dernière ligne droite de la saison débutera en 2023 avec toutes sortes de chaos de report de la façon dont les choses se sont terminées en 2022.