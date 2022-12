Mise à jour du classement de l’AFC après que les Texans aient bouleversé les Titans

Vérifions le classement de l’AFC et l’image des éliminatoires de la NFL après que les Texans ont assommé les Titans lors de la semaine 16 et renversé une tête de division.

Alors que la saison de la NFL se rapproche de la fin de l’année, les matchs comptent plus que jamais pour les équipes qui tentent de décrocher un ticket pour les séries éliminatoires.

Même les équipes qui ont déjà décroché des places en séries éliminatoires continuent de se battre pour se classer alors que la saison tire à sa fin. Des équipes comme les Chiefs et les Ravens espéraient des miracles de Noël pour déplacer l’image des séries éliminatoires de la NFL, mais peut-être qu’aucune équipe n’espérait que Football Santa livrerait comme les Jaguars de Jacksonville.

Gagnants de trois victoires consécutives – et de trois victoires qui ont changé la saison, les Jaguars sont en mesure non seulement de participer aux séries éliminatoires, mais aussi de le faire en tant que champions de la division sud de l’AFC.

La victoire de Jacksonville jeudi soir a plongé les espoirs des Jets de New York plus profondément dans une fosse de haine de Zach Wilson, mais cela a mis l’équipe de Doug Pederson dans une position où une victoire de Houston dans le Tennessee samedi renverserait l’avance de la division vers le sud.

D’une manière ou d’une autre, le sort des dieux du football était du côté de Jacksonville.

Tennessee est tombé à Houston et avec ce résultat, le classement de l’AFC est tombé dans le chaos total. La défaite des Titans signifie que les Jaguars contrôlent désormais leur destin en séries éliminatoires, et gagner signifie qu’ils gagneront l’AFC Sud et organiseront un match éliminatoire.

Même si les Jaguars perdent, l’espoir est toujours vivant. Le Tennessee, cependant, fait face à une situation entièrement différente.

Les Titans ont besoin d’une tonne d’aide pour revenir dans l’image des séries éliminatoires, malgré un effondrement des Jaguars. Le meilleur espoir du Tennessee, semble-t-il, est d’essayer de se faufiler dans le Wild Card, mais cela obligerait les Dolphins et les Chargers à se heurter à des difficultés. Miami est dans une période difficile en ce moment, mais il est possible que le fond tombe.

Même si les Titans font une course, il y a un défi de la taille de Malik Willis sur le chemin. Willis, une recrue, a eu du mal à lancer le ballon dans l’action qu’il a vue, ce qui présente un assez gros obstacle pour les Titans.

Le grand perdant ici est Urban Meyer, qui est en quelque sorte devenu un échec encore plus grand pour son court mandat à Duval après que Doug Pederson a emmené l’équipe qu’il a entraînée l’an dernier aux séries éliminatoires la première année sans lui.