Des millions de personnes ont déjà reçu leur troisième chèque de relance, mais certaines personnes devront rendre l’argent à l’Internal Revenue Service (IRS).

Ceux qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité mais qui ont quand même reçu un chèque de 1400 $ devront le retourner à l’IRS.

Les gens ont commencé à recevoir leurs chèques de relance après que le président Joe Biden a signé le projet de loi de secours Covid-19 le 11 mars Crédits: Getty

Les personnes non éligibles comprennent les étrangers non résidents – ceux qui ne sont pas des citoyens américains ou des résidents permanents légaux.

Un étranger résident – un titulaire de la carte verte ou une personne qui a réussi le test de présence substantielle – peut recevoir un paiement de relance s’il possède un numéro de sécurité sociale valide et n’est pas déclaré à charge sur la déclaration de revenus de quelqu’un.

Ceux qui sont décédés avant le 1er janvier 2021 ne sont pas éligibles pour recevoir de l’argent de relance, selon un rapport de Kiplinger. Mais si la personne décédée est un membre marié de l’armée américaine, son conjoint vivant peut recevoir le paiement.

Ceux qui ont produit une déclaration de revenus conjointe en 2020 en tant que couple marié mais dont le conjoint est décédé par la suite ne pourront pas encaisser le chèque qui leur a été envoyé ainsi qu’à leur conjoint décédé.

Si vous avez déjà encaissé l’argent ou l’avez reçu via un dépôt direct sur votre compte bancaire, envoyez un chèque personnel ou un virement au bon IRS. Crédits: Getty

Dans ce cas, ils doivent retourner le paiement à l’IRS et inclure une lettre demandant que le troisième paiement de relance soit réémis au nom du conjoint vivant uniquement, selon Kiplinger.

Pour renvoyer l’argent de relance que vous avez reçu sous la forme d’un chèque papier par la poste, écrivez «Annulé» au dos du chèque, ajoutez un résumé expliquant la raison du retour et renvoyez-le par la poste au bon emplacement IRS répertorié. dans le rapport Kiplinger.

Si vous avez déjà encaissé l’argent ou l’avez reçu via un dépôt direct sur votre compte bancaire, envoyez un chèque personnel ou un virement au bon IRS.

Le chèque ou le virement doit être payable au «Trésor américain».

Sur le chèque, inscrivez «Troisième EIP» (Paiement d’impact économique, également appelé chèque de relance) et indiquez votre numéro d’identification fiscale et une explication pour renvoyer l’argent.

Ceux qui sont décédés avant le 1er janvier 2021 ne peuvent pas recevoir de fonds de relance Crédits: Getty

Certaines personnes voudront rembourser les paiements parce qu’elles croient ne pas avoir besoin de l’argent pour diverses raisons, comme ne pas aggraver le déficit fédéral.

Dans ce cas, ils doivent suivre un processus différent pour renvoyer l’argent à l’IRS.

Si vous faites partie de ce groupe et avez reçu le paiement sous forme de carte de débit, vous devrez envoyer la carte avec une explication précisant que vous ne voulez pas que l’argent ou un paiement soit réémis aux services aux titulaires de carte Money Network, 2900 Westside Parkway, Alpharetta, GA 30004.

Si vous avez le droit de conserver le paiement et de régler toutes vos dettes et factures, vous pourrait échanger votre chèque et transformez votre paiement de relance de 1 400 $ en 100 000 $ à long terme.

Vous pouvez désormais investir votre stimulus dans le Vanguard Exchange-Traded Fund (ETF) pour établir un patrimoine à long terme.

Les bénéficiaires du revenu de sécurité sociale (SSI) ont commencé à recevoir leurs chèques plus tôt ce mois-ci Crédits: Getty

Mardi, le commissaire de l’IRS Charles Rettig a confirmé que les parents pourront recevoir jusqu’à 3600 $ de prestation annuelle par enfant pour l’année d’imposition 2021 commençant en juillet.

Les paiements font partie du crédit d’impôt pour enfants élargi qui a été ajouté au plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, qui a été promulgué en mars.

Les gens ont commencé à recevoir leurs chèques de relance après que le président Joe Biden a signé le projet de loi de secours Covid-19 le 11 mars.

Les bénéficiaires du revenu de sécurité sociale (SSI) ont commencé à recevoir leur troisième chèque de relance au début du mois. Environ quatre millions de chèques devaient être envoyés pour une valeur totale supérieure à 10 milliards.

Les chèques devraient être envoyés à environ 30 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale qui ne sont pas tenus de déclarer leurs impôts.