Plus d’un million de paiements «plus-up» ont été effectués aux Américains dans le but de stimuler l’économie et les habitudes de consommation.

Les personnes éligibles peuvent s’attendre à ce que leur paiement majoré arrive chaque semaine si l’IRS a reçu leurs formulaires fiscaux 2020, mais que faire si le paiement majoré qui vous est dû n’arrive pas?

Les Américains éligibles peuvent s'attendre à un paiement majoré chaque semaine

Les paiements majorés sont les montants de relance manquants des deux chèques précédents.

Plus tôt vous produirez votre déclaration de revenus 2020, vous pourrez recevoir tout l’argent de relance manquant.

Selon l’IRS, vous recevrez probablement un paiement « majoré » sur une base hebdomadaire, car l’agence continue de traiter les déclarations de revenus à partir de 2020 et 2019.

Si vous avez reçu votre paiement de stimulation via un dépôt direct, il est probable que vous receviez également des paiements «majorés» de la même manière.

Au cas où votre paiement majoré n’arriverait jamais, voici ce que vous devez faire.

Si vous savez combien d’argent de relance vous est dû, vous devriez garder un œil sur les ajustements de paiement.

Ceux qui attendent un paiement majoré devraient garder un œil sur les ajustements de paiement

Si le paiement supplémentaire n’arrive jamais, vous devrez peut-être déposer une réclamation plus tard dans l’année ou éventuellement dans un an à partir de maintenant votre déclaration de revenus 2021.

Beaucoup attendent toujours leurs paiements «plus up» tandis qu’une troisième série de chèques est maintenant envoyée aux ménages.

Les experts fiscaux suggèrent que si vous ne vous êtes pas qualifié pour le dernier tour basé sur 2019, mais que vous êtes admissible sur la base de 2020, la meilleure étape suivante consiste à produire vos taxes 2020 dès que possible.

En effet, l’IRS a jusqu’à la fin ou l’année pour émettre les paiements de relance pour 2021 et examinera les déclarations pour 2020.

Ceux qui sont éligibles à un paiement supplémentaire à partir du troisième tour comprennent les bénéficiaires de la sécurité sociale tels que les anciens combattants, les retraités, les survivants ou les personnes handicapées.

L’IRS a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il continuerait d’envoyer des chèques de relance et des paiements majorés sur une base hebdomadaire.

L'IRS a déclaré que les paiements complémentaires seraient effectués sur une base hebdomadaire

« Les paiements en cours seront envoyés aux personnes éligibles pour lesquelles l’IRS n’avait auparavant pas d’informations pour émettre un paiement mais qui ont récemment déposé une déclaration de revenus, ainsi qu’aux personnes qui se qualifient pour des paiements » majorés « », indique-t-il.

L’IRS a commencé à envoyer le cinquième lot de paiements de secours le 9 avril, qui comprenait les 1 400 chèques de relance et 700 000 paiements supplémentaires d’une valeur totale de 1,2 milliard de dollars.

Deux millions de chèques de relance d’une valeur de plus de 3,4 milliards de dollars ont été émis par cinquième lot avec 1,2 million de paiements par dépôt direct et 800 000 chèques papier, selon l’IRS.