Le projet de loi d’allégement Covid proposé par les républicains pourrait réduire de 400 $ la valeur des prochains chèques de relance, réduire le nombre de personnes qu’il atteint, s’il est approuvé.

La nouvelle proposition, présentée par un groupe de 10 sénateurs républicains, demande des chèques de 1 000 dollars par personne, plutôt que la somme de 1 400 dollars proposée par le président Biden.

Le projet de loi réduirait également les plafonds de revenu qui déterminent l’admissibilité au programme.

Les personnes gagnant jusqu’à 40 000 $ par année seraient admissibles aux paiements complets.

Ceux dont le revenu atteignait ou dépassait ce seuil verraient les paiements progressivement disparaître. L’admissibilité serait plafonnée à 50 000 $ de salaire annuel.

Les enfants et les adultes qualifiés de personnes à charge auraient droit à 500 $.

La proposition réduirait l’admissibilité des détenus condamnés aux contrôles de relance. À l’heure actuelle, les prisonniers ont le droit de recevoir les chèques de 600 $ qui sont déployés.

Les chèques au titre de cette proposition s’élèveraient à environ 220 milliards de dollars, tandis que le montant total comprenant des fonds supplémentaires pour les vaccins, la garde d’enfants, l’assurance-chômage améliorée et les prestations nutritionnelles, s’élèverait à environ 600 milliards de dollars.

En revanche, le plan du président Biden qui prévoit 1400 chèques par personne coûterait 1,9 billion de dollars au total, soit 465 milliards de dollars pour les seuls paiements.

Bill Hoagland, vice-président senior du Bipartisan Policy Center, a déclaré que la proposition républicaine était un «paquet de départ» pour les négociations, CNBC a rapporté.

«Il n’y a aucun moyen que les démocrates acceptent de [$618] milliards, et je pense qu’ils penseront que ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré.

Hogland a déclaré qu’un compromis pourrait potentiellement recueillir le soutien de certains républicains.

Il a poursuivi en disant que la nouvelle administration de la Maison Blanche était actuellement confrontée à un «équilibre difficile».

« Cela va être une tâche énorme pour le président Biden, qui, je pense dans son cœur, aime faire les choses de manière bipartisane », a déclaré Hoagland.

« NOUS DEVONS AGIR »

Un certain mouvement devait provenir d’une réunion entre Biden et les républicains, prévue lundi à 17 heures à la Maison Blanche.

Le mois dernier, Biden signé un ordre exécutif pour accélérer la distribution de 1400 $ contrôles de stimulus.

Il avait précédemment dit qu’il y a « une vraie douleur qui accable l’économie réelle, une économie où les gens dépendent des chèques de paie, pas de leurs investissements, pour payer leurs factures et leurs repas et les besoins de leurs enfants ».

« Il n’est pas difficile de voir que nous sommes au milieu d’une crise économique qui ne se reproduira qu’une fois sur plusieurs générations avec une crise de santé publique qui ne se produira qu’une fois sur plusieurs générations », a déclaré le président élu.

« Nous devons agir, et nous devons agir maintenant. »

Le président a également signé un ordre pour améliorer l’accès à la nourriture pour des millions d’enfants qui manquent de repas en raison de la fermeture des écoles.

La valeur hebdomadaire des bons alimentaires pourrait être augmentée pour quelque 12 millions de familles qui dépendent du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire.

Il pourrait fournir à une famille avec trois enfants plus de 100 $ de soutien supplémentaire tous les deux mois.

Mardi verrait le Sénat procéder à une résolution budgétaire qui pourrait conduire à un projet de loi de réconciliation.

Cela nécessiterait une majorité simple, a déclaré Hoagland, mais pourrait être un processus opportun.

La longueur de ce processus dépendrait de la durée des négociations entre les deux parties.

Hoagland a déclaré qu’un paquet supplémentaire d’urgence pourrait être plus facile à adopter et plus rapide à mettre en œuvre.

Quelque 16 millions d’Américains recevaient maintenant une sorte d’indemnité de chômage, et environ 29 millions n’ont pas assez à manger.

Les femmes, les minorités et les travailleurs des services à faible revenu ont été touchés de manière disproportionnée, les travailleurs noirs et hispaniques faisant face à des taux de chômage plus élevés que les travailleurs blancs.

Le président voulait mettre de l’argent entre les mains d’Américains souffrants le plus rapidement possible, ont déclaré des sources. Axios le mois dernier.

Biden’s Plan de sauvetage américain comprend 415 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, dont 160 milliards de dollars pour un programme national de vaccination afin d’accélérer le déploiement des vaccins et d’étendre les tests.