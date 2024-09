Mise à jour du CDC sur la grippe aviaire, perspectives de la saison des maladies respiratoires, virus Oropouche et épidémie de choléra 2024 | Vidéo de mise à jour de l’AMA

AMA Update couvre une gamme de sujets liés aux soins de santé qui affectent la vie des médecins, des résidents, des étudiants en médecine et des patients. Des dirigeants de cabinets privés et de systèmes de santé aux scientifiques et responsables de la santé publique, écoutez les experts en médecine parler de la COVID-19, de l’enseignement médical, des questions de plaidoyer, de l’épuisement professionnel, des vaccins et plus encore.

Quelle maladie sévit actuellement ? La grippe aviaire est-elle plus grave en automne ? Qu’est-ce que la fièvre paresseuse ? Comment se transmet le choléra ? Quand aura lieu la saison des virus respiratoires en 2024 ?

Notre invitée est Andrea Garcia, JD, MPH, vice-présidente de l’AMA chargée des sciences, de la médecine et de la santé publique. Todd Unger, directeur de l’expérience de l’AMA, est l’hôte de la conférence.

Andrea Garcia, JD, MPH, vice-présidente, science, médecine et santé publique, American Medical Association

Unger: Bonjour et bienvenue dans la vidéo et le podcast AMA Update. Aujourd’hui, nous avons notre aperçu hebdomadaire des gros titres avec la vice-présidente de la science, de la médecine et de la santé publique de l’AMA, Andrea Garcia. Je suis Todd Unger, responsable de l’expérience de l’AMA. Bienvenue, Andrea.

García : Merci, Todd. Heureux de te voir et d’être ici.

Unger: Eh bien, nous avons encore beaucoup de choses à dire cette semaine, notamment la grippe aviaire, le virus Oropouche et le choléra actuel, ainsi que ce à quoi nous pouvons nous attendre cet automne. Commençons par la grippe aviaire. Andrea, la dernière fois, nous avons parlé du patient du Missouri qui n’avait eu aucun contact connu avec un animal infecté et qui a pourtant été testé positif à la grippe aviaire. Cette semaine, nous avons d’autres nouvelles inquiétantes. Que pouvez-vous nous dire ?

García : Eh bien, Todd, à la fin de la semaine dernière, des informations supplémentaires ont été publiées par le CDC. Tout d’abord, nous avons appris que la souche du virus qui a rendu malade le patient du Missouri est étroitement liée à la souche H5N1 qui infecte les vaches laitières américaines.

Nous avons également appris, grâce au rapport hebdomadaire sur la grippe du CDC, qu’un proche contact du patient du Missouri était malade à peu près au même moment, mais n’avait pas été testé pour la grippe. Ce rapport a également révélé qu’un deuxième proche contact, un professionnel de la santé, avait par la suite développé des symptômes légers, mais avait finalement été testé négatif pour la grippe.

Pour rappel, ce patient du Missouri a été hospitalisé le 22 août. Il souffrait apparemment de problèmes médicaux sous-jacents importants. Il a reçu des médicaments antiviraux et a quitté l’hôpital. Heureusement, tous ces patients se sont rétablis depuis.

Unger: C’est une bonne nouvelle. Mais je suis curieux de savoir ce que nous devrions retenir de tout cela.

García : Il reste certainement encore beaucoup de questions. Dans un courriel de suivi envoyé vendredi, un porte-parole du CDC a déclaré que le contact étroit qui est tombé malade était un colocataire du patient du Missouri. Le porte-parole a également déclaré que le développement simultané de symptômes ne fournit pas la preuve d’une propagation interhumaine, mais suggère plutôt une exposition commune.

Nous ne savons toujours pas exactement comment ce patient du Missouri est tombé malade. L’enquête est toujours en cours. Jusqu’à présent, le CDC a déclaré qu’il n’y avait pas de source claire. Les 13 autres infections humaines signalées aux États-Unis cette année se sont toutes produites chez des personnes ayant eu des contacts étroits avec des animaux infectés. Ce patient du Missouri n’a eu aucun contact de ce type. Il en était de même pour son colocataire. Aucun lien avec les animaux ou le lait cru n’a été trouvé. Et même si cet élément reste certainement un mystère, une période de suivi de 10 jours s’est écoulée et aucun cas supplémentaire n’a été découvert.

Unger: Eh bien, c’est au moins une bonne nouvelle. En général, nous nous inquiétons davantage des virus à l’approche de l’automne. Est-ce également le cas de la grippe aviaire, et devons-nous nous attendre à voir davantage de cas ?

García : Todd, c’est une bonne question. Dans un article publié par CNN En début de semaine, les autorités ont déclaré que le risque posé par le virus H5N1 pourrait augmenter à l’approche de l’automne et de la saison froide. En effet, les mois d’automne et d’hiver offrent davantage d’occasions au virus H5N1 de se propager et de se modifier, car les vaches et les autres virus de la grippe seront en déplacement. Chaque fois que le virus trouve un nouvel hôte, il a la possibilité de mieux infecter les humains.

Alors que les virus de la grippe saisonnière gagnent du terrain aux États-Unis, il y a une probabilité accrue qu’une personne, en particulier un ouvrier agricole, soit infectée à la fois par la grippe aviaire et la grippe saisonnière. Et nous savons que la co-infection pourrait donner au virus H5N1 la possibilité d’acquérir des gènes qui lui permettent de se propager plus efficacement parmi les humains. Nous devons donc vraiment surveiller cela de près et prendre des mesures dès maintenant pour empêcher que cela se produise.

Unger: Ce n’est pas du tout une bonne combinaison. Et je n’avais même pas pensé à la partie mutationnelle de cette combinaison particulière. Andrea, étant donné la gravité du potentiel de cette situation, quelles mesures le CDC prend-il ?

García : Nous savons que le CDC et d’autres agences fédérales ont pris un certain nombre de mesures. Mais plus récemment, jeudi, le CDC a annoncé qu’il accordait un financement de 5 millions de dollars à cinq laboratoires commerciaux, qui sont souvent utilisés par les médecins et les hôpitaux. Et ils développeront des tests pour détecter chacun des cinq virus. L’agence cherche également à ce que ces laboratoires commerciaux développent des tests pour le virus Oropouche, qui provoque actuellement des épidémies en Amérique du Sud, à Cuba.

Il s’agit d’un changement dans la façon dont le CDC a procédé par le passé. Si vous vous souvenez de la COVID, nous voyions le CDC développer des tests pour les agents pathogènes, puis les partager avec d’autres. Ensuite, après cela, les laboratoires commerciaux développaient leurs propres tests. L’agence cherche maintenant à accélérer ce processus avec ces nouvelles dispositions. Les laboratoires commerciaux développeront de nouveaux tests pour les réponses de santé publique aux côtés du CDC, et non après

Unger: Très bien, cela semble être une bonne idée. Andrea, vous avez mentionné dans ce dernier passage le virus Oropouche. C’est quelque chose dont nous n’avons pas vraiment parlé depuis quelques semaines, mais il y a eu quelques mises à jour. Que se passe-t-il là-bas ?

García : Pour rappel, ce virus se transmet par de petites mouches ou des moucherons piqueurs et certains types de moustiques. Le virus a été signalé dans certaines régions d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Il provoque une fièvre soudaine, de violents maux de tête et des frissons, puis, dans certains cas, il provoque des complications plus graves, comme la méningite ou l’encéphalite. Il a également été lié à plusieurs décès cette année. Et il existe des cas de transmission verticale. Les infections par le virus Oropouche sont en hausse. Cuba a signalé des cas de cette maladie pour la première fois en 2024, et nous savons que plus de 30 cas ont été signalés aux États-Unis par des voyageurs revenant de Cuba.

Selon les CDC, la semaine dernière, un total de 52 cas de voyage associés leur ont été signalés dans cinq États. Aucune transmission locale aux États-Unis n’a été détectée. Les directives actuelles indiquent que les personnes voyageant dans les zones touchées doivent se protéger des piqûres d’insectes et que les femmes enceintes doivent éviter tout voyage non essentiel dans ces zones.

Unger: Andrea, pourquoi cette mise en garde spéciale pour les femmes enceintes ? Qu’est-ce qui est particulièrement préoccupant pendant la grossesse ?

García : Nous savons que l’infection pendant la grossesse a été associée à la mort du fœtus et à d’éventuelles malformations congénitales. Nous savons que le virus peut être transmis d’une femme enceinte à son fœtus. Cependant, le risque qu’une femme enceinte infectée transmette ce virus à son fœtus n’est pas encore bien compris. Les CDC ont déclaré que ces cas faisaient l’objet d’une enquête. Ils s’efforcent de mieux comprendre les risques potentiels pendant la grossesse et ils partageront les mises à jour au fur et à mesure qu’ils en auront.

L’agence a publié une nouvelle ressource appelée Demandez au Dr Danaoù le Dr Dana Meaney-Delman, gynécologue-obstétricienne du CDC, répond à des questions sur la grossesse et l’épidémie d’oropouche. Et nous ne manquerons pas de partager un lien vers cette ressource dans la description de cet épisode.

Unger: Super. Et sur ce sujet, existe-t-il d’autres ressources pour les médecins qui pourraient voir cela davantage chez les patients ?

García : Oui. La semaine dernière, le CDC a publié de nouvelles directives en matière de tests et de réponse, facilitant aux médecins l’identification des cas dans leurs communautés. L’agence propose désormais également des tests de diagnostic clinique pour les patients suspectés d’être atteints d’une maladie aiguë à virus Oropouche, en plus d’un test de neutralisation déjà disponible. Les échantillons doivent être soumis par l’intermédiaire des services de santé des États, et les résultats seront renvoyés à ces services et partagés avec les médecins pour la prise de décision clinique.

Le CDC a également publié des directives complètes pour aider les médecins à réagir rapidement à tout cas importé et à limiter la propagation. Nous mettrons également en lien ces ressources dans la description de cet épisode.

Unger: Très bien. Voilà des informations intéressantes à connaître. Maintenant, tournons notre attention vers une autre maladie que nous avons probablement plus l’habitude de voir dans les romans historiques que dans les actualités actuelles, et pourtant le New York Times en a parlé la semaine dernière. Andrea, dites-nous-en plus sur ce qui se passe actuellement avec le choléra.

García : Je pense que si nous considérons le choléra comme une maladie du passé, c’est parce qu’elle est évitable. Le choléra se transmet par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Des épidémies de choléra se propagent actuellement dans le monde entier. Et selon une analyse de l’OMS, ces épidémies sont de plus en plus mortelles. Selon ce rapport, le nombre de décès a augmenté de 71 % l’année dernière, ce qui dépasse de loin l’augmentation de 13 % du nombre de cas. Même les systèmes de santé bien préparés des pays qui n’ont pas été confrontés à la maladie depuis des années sont confrontés à ces épidémies.

Unger: Andrea, qu’est-ce qui motive un tel changement ?

García : Le rapport de l’OMS indique que cette augmentation est en grande partie due aux conflits et au changement climatique. Le choléra peut entraîner la mort par déshydratation en une seule journée, le corps essayant d’expulser les bactéries par les vomissements et la diarrhée. La principale raison de la hausse du taux de mortalité l’an dernier est l’augmentation de ce que l’OMS appelle les décès communautaires. Il s’agit des personnes qui sont mortes du choléra sans avoir reçu de soins dans un centre de santé.

Cette crise a été exacerbée par une pénurie persistante de vaccins. La demande dépasse l’offre depuis des années, et ce depuis que les principaux producteurs ont arrêté de produire ce vaccin. Vingt-quatre pays sont touchés par des épidémies de choléra. Le nombre de cas et de décès augmente généralement vers la fin de l’année, en raison des conditions météorologiques.

Unger: Conflits et changement climatique : je me souviens que ces deux éléments étaient au cœur du livre du Dr Peter Hotez sur la façon dont les pandémies commencent. Il est donc intéressant de voir cela et de voir le rôle, le rôle continu, que joue le changement climatique dans des cas comme le choléra. Andrea, avant de conclure, faisons un rapide point sur la saison respiratoire. À quoi pouvons-nous nous attendre à l’approche de l’automne ?

García : Eh bien, nous avons vu un article publié par CNN Il s’agissait d’un rapport sur les prévisions du CDC. Ces prévisions suggèrent que cette saison des maladies respiratoires sera similaire à celle de l’année dernière, dont nous savons qu’elle a entraîné plus de 20 hospitalisations pour 100 000 personnes en une semaine à son apogée. C’était bien pire que les années précédant la pandémie.

Il est bien sûr possible que le fardeau de la maladie soit réduit. Et la vaccination est le moyen de changer la donne pour y parvenir. Mais il semble que convaincre les gens de retrousser leurs manches pourrait continuer à être un défi. Selon un article publié au Congrès, si la majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu ou prévoir de recevoir le vaccin contre la grippe de cette année, moins de la moitié ont dit la même chose au sujet du vaccin contre la COVID-19 mis à jour. Nous aurons donc du pain sur la planche à l’approche de la saison des virus respiratoires.

Unger: Eh bien, je suis contente d’avoir déjà reçu les deux. Je suis prête pour l’automne. Et nous continuerons, bien sûr, à suivre les informations liées à la saison respiratoire d’automne. Comme toujours, Andrea, merci beaucoup d’être ici et de partager toutes ces informations. Si vous avez trouvé cette discussion utile, vous pouvez soutenir d’autres programmes comme celui-ci en devenant membre de l’AMA sur ama-assn.org/join. Vous pouvez toujours trouver toutes nos vidéos et podcasts sur ama-assn.org/podcasts. Merci de nous avoir rejoint aujourd’hui. Prenez soin de vous.

