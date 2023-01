Mise à jour “Doomsday Clock” déclenchée par le conflit en Ukraine

L’aiguille des minutes a avancé de 90 secondes à partir de minuit, le moment le plus périlleux pour l’humanité, au milieu des craintes d’une guerre nucléaire

L’humanité se trouve à son moment le plus périlleux jamais enregistré, avec la soi-disant horloge de la fin du monde avançant à moins de 90 secondes de minuit alors que le conflit russo-ukrainien attise les craintes d’une guerre nucléaire, selon un groupe de scientifiques atomiques de premier plan.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a ajusté son horloge de la fin du monde mardi, l’avançant de 10 secondes pour refléter la vision du groupe sur la proximité avec laquelle le monde a été poussé à une calamité généralisée. L’horloge, qui est mise à jour chaque janvier, est conçue pour alerter les gens des menaces qui pèsent sur leur existence, notamment la guerre nucléaire, le changement climatique et la biotechnologie.

Le dernier ajustement reflète “une période de danger sans précédent”, qui découle en grande partie – mais pas exclusivement – ​​de “les dangers croissants de la guerre en Ukraine”, dit le groupe. Le Conseil des sciences et de la sécurité (SASB) du bulletin a accusé la Russie de faire “menaces à peine voilées” à utiliser des armes nucléaires, rappelant au monde que le conflit pourrait devenir incontrôlable et dégénérer de manière catastrophique.

“Même si l’utilisation du nucléaire est évitée en Ukraine, la guerre a remis en cause l’ordre nucléaire – le système d’accords et d’accords qui ont été construits pendant six décennies pour limiter les dangers des armes nucléaires”, a déclaré Steve Fetter, membre du SASB, doyen de l’école doctorale et professeur de politique publique à l’Université du Maryland.

Le SASB a prédit que – si le dernier traité sur les armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis, New START, est autorisé à expirer en 2026 – une course aux armements nucléaires s’ensuivra. Déjà, la Chine étend rapidement son programme nucléaire, la Corée du Nord a intensifié les essais de missiles, l’Iran se rapproche de la capacité d’armement nucléaire et les États-Unis, la Russie et l’Inde modernisent leurs arsenaux.

L’ancien président mongol Elbegdorj Tsakhia a déclaré que le fil conducteur de toutes les menaces existentielles du monde est « échec de la direction ». Mary Robinson, l’ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a accepté, en disant : “L’horloge de la fin du monde sonne l’alarme pour l’ensemble de l’humanité. Nous sommes au bord d’un précipice, mais nos dirigeants n’agissent pas à une vitesse ou à une échelle suffisante pour assurer une planète pacifique et vivable.

L’horloge de la fin du monde a avancé pour la dernière fois en 2020, lorsqu’elle a avancé de 20 secondes, à moins de 100 secondes de minuit. Il est resté inchangé après les revues 2021 et 2022 du groupe.

