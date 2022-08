MISE À JOUR: Deux nouveaux incendies de forêt ont éclaté à Salmon Arm, Shuswap

Un incendie de forêt causé par la foudre a éclaté au sud-ouest de Chase, à la pointe sud du lac Niskonlith. Alors qu’un deuxième incendie a été découvert dans la région de Larch Hills à Salmon Arm le vendredi 5 août.

La carte BC Wildfire montre les deux incendies estimés à 0,01 hectare ou « de la taille d’un point », allumés jeudi.

Le feu de forêt de Larch Hills semble être à environ cinq kilomètres de la route 1.

Le feu de forêt dans le parc provincial du lac Niskonlith semble se situer à environ quatre kilomètres à l’ouest de la route transcanadienne entre Chase et Kamloops.

Les températures plus fraîches et les précipitations plus tôt dans la semaine ont eu un impact sur les incendies de forêt dans la région du Kamloops Fire Centre entourant Salmon Arm, Enderby et Vernon, la plupart ayant été éteints.

Environnement Canada prévoit que le maximum d’aujourd’hui, le 5 août, à Salmon Arm et Vernon sera de 23 °C, passant à 27 °C samedi et 30 °C dimanche.

Les prévisions montrent des températures oscillant entre les 30 degrés du 8 au 10 août et chutant légèrement à 29/30 C le jeudi 11 août.

