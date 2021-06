LA NOUVELLE variante Covid « Delta Plus » « plus transmissible » que l’original a été détectée au Royaume-Uni avec 41 cas surveillés.

Delta Plus a été trouvé dans neuf autres pays – États-Unis, Inde, Portugal, Suisse, Japon, Pologne, Népal, Russie et Chine.

PHE ne l’appelle pas « Delta Plus », et a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé le considère simplement comme faisant partie de Delta, mais surveille les cas.

Les Britanniques découvriront demain des mises à jour cruciales des listes de voyage verte et orange – et les vacances sans quarantaine en Espagne, en Grèce et en Italie pourraient reprendre d’ici août.

Les cas de Covid au Royaume-Uni ont bondi aujourd’hui de 16 135 – le nombre le plus élevé de nouvelles infections en près de cinq mois.

Le nombre total de cas depuis le début de la pandémie s’élève désormais à 4 667 870.

