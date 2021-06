Mise à jour des voyages sur la liste verte EN DIRECT : les États-Unis, Malte et la Croatie pourraient rejoindre la liste

DES POURPARLERS « POSITIFS » SUR LA REALISATION D’UN ACCORD POUR SAUVER LA FINALE DE L’EURO 2020 À WEMBLEY

Un accord visant à garantir la tenue des phases finales de l’Euro 2020 à Wembley est sur le point d’être conclu entre le gouvernement britannique et l’UEFA.

Une source du gouvernement britannique a déclaré qu’il y avait eu des discussions « positives » avec l’instance dirigeante du football européen pour résoudre les problèmes liés aux restrictions sur les coronavirus.

On pense que l’UEFA fait pression pour que 2 500 VIP assistent à la finale le 11 juillet sans être soumis aux exigences de quarantaine qui s’appliquent aux autres voyageurs internationaux.

Une source britannique a déclaré que « les derniers détails sont en cours d’élaboration », mais les ministres ont indiqué que certaines restrictions resteraient en place.

Des rapports avaient suggéré que la finale pourrait être déplacée à Budapest si un accord ne peut pas être trouvé et le Premier ministre italien Mario Draghi a également déclaré que Rome pourrait fournir un lieu alternatif.

Mais dans un communiqué, l’UEFA a déclaré: « L’UEFA, la fédération anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 à Wembley et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs. »