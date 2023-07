Mise à jour des vaccins COVID-19 recommandés pour les rappels d’automne, selon les conseillers canadiens en matière de vaccins

Les conseillers nationaux en matière de vaccins du pays recommandent aux Canadiens de recevoir un autre vaccin de rappel COVID-19 cet automne, avec des vaccins mis à jour attendus dans les mois à venir.

La prochaine série de vaccins sera probablement monovalente, ce qui signifie qu’ils cibleront spécifiquement le Famille Omicron de sous-lignées qui circulent encore dans le monde, a déclaré mardi le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

« Une dose supplémentaire utilisant les dernières formulations de vaccins sera un outil important non seulement pour rétablir la protection contre les maladies graves qui s’estompent avec le temps, mais aussi pour protéger contre les variantes du SRAS-CoV-2 actuellement en circulation », a déclaré l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr. Theresa Tam, a déclaré dans un communiqué.

« Cette dose supplémentaire est particulièrement importante pour les personnes à risque accru d’infection au COVID-19 ou de maladie grave. »

En mai dernier, un groupe consultatif de l’Organisation mondiale de la santé a suggéré qu’il serait idéal de se concentrer sur un tir monovalent ciblant XBB.1 et ses ramifications plutôt qu’un vaccin bivalent ciblant à la fois les nouvelles et les anciennes souches du coronavirus, qui était le dernier rappel déployé au Canada.

« Les fabricants ont indiqué que de nouvelles formulations de vaccins COVID-19 sont en cours de développement et que des produits sont à venir », ont écrit les conseillers canadiens en matière de vaccins, ajoutant que les doses de rappel attendues pour l’automne seront « mises à jour pour cibler les SRAS-CoV-2 plus récents et immunoévasifs ». variantes. »

REGARDER | Rencontrez les scientifiques qui suivent les nouvelles variantes du COVID avant qu’il ne soit trop tard : Les scientifiques surveillent les nouvelles variantes de COVID-19 – avant qu’il ne soit trop tard Le virus qui cause le COVID-19 continue de muter au milieu de tests réduits, ajoutant aux inquiétudes qu’une nouvelle variante pourrait exploser avant qu’elle ne soit détectée et suivie. Mais les laboratoires canadiens sont sur l’affaire.

Les vaccins à base d’ARNm restent le produit vaccinal COVID-19 préféré, poursuivent les recommandations.

La Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, affirme que les recommandations du CCNI étaient attendues.

« Les gens ont vraiment réfléchi à … ce qui va nous donner la meilleure protection. »

Mais McGeer a déclaré que ces conseils pourraient encore changer en fonction de la trajectoire de la maladie, du niveau d’infection et de l’apparition de nouvelles souches dans les prochains mois.

Qui devrait se faire vacciner — et quand ?

Les nouvelles directives du CCNI stipulent que les Canadiens devraient attendre pour recevoir un rappel au moins six mois après une dose de vaccin précédente ou une infection connue par le SRAS-CoV-2 – selon la dernière éventualité. C’est parce que la recherche suggère que les injections sont plus efficaces lorsqu’elles sont espacées d’une infection active ou d’une vaccination antérieure, comme CBC News l’a déjà rapporté .

Un canadien Une étude, par exemple, suggère que la protection contre l’infection par deux doses du vaccin Pfizer augmente lorsque les premier et deuxième vaccins sont étalés, passant d’environ 80 % après quelques semaines à plus de 90 % après quatre mois.

Bien que le CCNI conseille à chacun de recevoir une dose d’un nouveau vaccin, il conseille spécifiquement aux personnes présentant un risque plus élevé de maladie grave de recevoir la dose de rappel.

Les groupes vulnérables les plus à risque comprennent :

Adultes de 65 ans et plus.

Soins de longue durée et résidents vivant en collectivité.

Les personnes ayant des conditions médicales sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave.

Les personnes enceintes.

Premières Nations, Métis et Inuits.

Les personnes issues de communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité.

Les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto, a convenu que la vaccination continue demeure essentielle pour ces groupes à risque.

« Le défi est le suivant : que font les autres ? Il est clair qui est le plus à risque d’infection… mais que faites-vous pour tous les autres ? » il a dit.

« L’un des défis auxquels nous allons être confrontés est l’adoption de la vaccination dans les autres groupes. Les gens vont-ils venir pour ce vaccin de rappel ? »

Des stratégies de communication plus ciblées seront utiles à l’avenir pour atteindre des personnes présentant différents niveaux de risque, a ajouté Bogoch.

Chiffres fédéraux montrent que la grande majorité des Canadiens ont été vaccinés contre la COVID-19 jusqu’à présent, plus de 80 % de la population ayant terminé leurs injections primaires. Mais l’intérêt pour des injections supplémentaires a diminué au fil du temps, moins de 6 % des Canadiens ayant reçu une dose de rappel ou terminé leur série primaire au cours des six derniers mois.

Protection contre la vaccination, l’infection diminue « avec le temps »

Le CCNI continue de recommander la vaccination contre la COVID-19 pour toute personne qui n’a pas encore été immunisée, y compris les personnes de plus de cinq ans et les enfants de six mois à cinq ans. Les vaccins bivalents actuellement disponibles peuvent être utilisés pour une série de vaccins primaires pour l’un ou l’autre groupe d’âge, ont noté les conseillers.

Le CCNI a également noté les niveaux de protection plus élevés contre les maladies graves fournis par l’immunité hybride – lorsque les personnes ont été à la fois vaccinées et déjà infectées – par opposition à la simple vaccination ou à une infection antérieure seule.

« Pour cette raison, une dose supplémentaire de vaccin à partir de cet automne est particulièrement importante pour ceux qui n’ont pas été infectés auparavant et qui sont protégés uniquement par la vaccination », indiquent les directives.

« Cependant, même avec une immunité hybride, la protection contre l’infection diminuera avec le temps et la durée de la protection contre les maladies graves varie d’une étude à l’autre et est inconnue dans le contexte des variantes actuellement en circulation. »

REGARDER | L’Organisation mondiale de la santé met fin à l’urgence COVID : La pandémie de COVID-19 n’est plus une « urgence sanitaire mondiale » L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le COVID-19 n’était plus une « urgence sanitaire mondiale », mais avec des systèmes de santé sous pression et des décès toujours élevés, le virus reste préoccupant.

Bien que les gens puissent être fatigués de se faire vacciner contre le COVID-19, McGeer a déclaré qu’il est important de se rappeler que « vous serez moins susceptible de tomber malade et moins susceptible de mourir si vous choisissez de vous faire vacciner ».

En ce qui concerne la question de savoir si de nouveaux vaccins COVID-19 continueront d’être proposés année après année, comme pour la grippe, McGeer a déclaré qu’il était « trop ​​tôt pour le dire ».

Une autre vague arrive-t-elle ?

Bien qu’il ne soit pas clair si le Canada verra une augmentation des cas de COVID-19 à l’automne, le CCNI dit que c’est généralement une période où d’autres maladies respiratoires sont à la hausse, comme la grippe et le VRS.

« Nous savons qu’il y aura plus de COVID à l’horizon au cours des mois d’automne et d’hiver », a déclaré Bogoch.

Par conséquent, le CCNI conseille aux gens de se faire vacciner pour protéger ceux qui sont vulnérables à d’autres maladies et pour éviter que le système de santé ne soit submergé.

Dans les dernières recommandations, le comité indique que la modélisation prédit qu’une dose de vaccination à l’automne pourrait « prévenir des milliers d’hospitalisations et de décès à travers le pays » au cours de la prochaine année.

On ne sait pas exactement quand les nouvelles doses seront disponibles, mais le CCNI dit qu’il continuera d’examiner les dernières informations sur le vaccin et de fournir des recommandations mises à jour au besoin.