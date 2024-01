Mise à jour des rumeurs commerciales : les Warriors testeront le marché pour Chris Paul et Wiggins

Nous sommes à un peu plus d’une semaine de la date limite des échanges et le monde de la NBA est en effervescence – autant de fumée et de détournements que de véritables discussions commerciales. Voici quelques-uns des derniers buzz de la NBA.

• Les Warriors testeraient le marché commercial pour Chris Paul et Andrew Wiggins. Ce n’est pas une nouvelle surprenante, mais avec les Warriors en difficulté et à plus d’un échange de la compétition, des questions sur leur prochain mouvement ont été soulevées. Les Warriors testeront le marché commercial pour Chris Paul et Andrew Wiggins – et même Klay Thompson n’est pas exclu, Shams Charania de l’Athletic a déclaré sur Run It Back de FanDuel.

« Ils vont répondre aux appels d’Andrew Wiggins et de Chris Paul. Pourraient-ils s’intéresser même à un gars comme Klay Thompson ? Je pense que ce sont des conversations très ouvertes pour les Warriors. Ils doivent faire preuve d’ouverture d’esprit.

Cela ressemble à une fuite ciblant la base de fans de Golden State, montrant que la direction essaie, alors qu’en réalité il en résulte très peu de chances. Les Warriors allaient toujours tester le marché avec CP3, qui gagne 30,8 millions de dollars cette saison sur un contrat expirant (il a une option d’équipe de 30 millions de dollars pour la saison prochaine que personne ne reprendra). L’espoir à Golden State était qu’un contrat plus un choix pourrait donner aux Warriors un meilleur ailier ou les aider à se hisser au sommet, sauf que ce joueur n’est pas vraiment disponible (sauf si vous êtes un grand fan de Zach LaVine).

Les Warriors ont besoin d’aide sur les ailes en raison du jeu décevant et incohérent d’Andrew Wiggins et de Klay Thompson cette saison, c’est pourquoi l’équipe écoutera les offres pour les deux. Il est également peu probable que l’un ou l’autre soit échangé. Thompson gagne 43,2 millions de dollars sur un contrat qui arrive à expiration et lui et les Warriors n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur une prolongation. Combien une équipe renoncerait-elle vraiment pour le louer (même si elle voulait que ses droits Bird le re-signent) ? Pas beaucoup. Wiggins gagne 24,3 millions de dollars au cours de la première année d’une prolongation de quatre ans, ce qui pourrait intéresser les équipes qui pensent pouvoir changer son jeu et se rapprocher du niveau auquel il était lorsqu’il était le deuxième meilleur joueur de l’équipe en sa course au championnat 2022. Cependant, les équipes ne vont pas céder beaucoup de qualité aux Warriors pour prendre ce risque. Golden State devrait ajouter des édulcorants.

Les questions auxquelles les Warriors sont confrontés sont plus vastes : que veulent-ils faire ensuite ? Curry est toujours l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, mais peu d’autres éléments de cette liste indiquent un prétendant. Cette saison a ressemblé à la fin de l’ère de la dynastie, et s’ils veulent relancer cela autour de Curry, ce n’est pas une affaire d’un ou même de deux échanges – les Warriors auraient besoin d’une sérieuse refonte de leur équipe. Ou bien, signent-ils à nouveau Thompson pour qu’il aille avec Green et Curry sous contrat et qu’ils aillent jusqu’au bout ? Ce genre de grande question obtient rarement une réponse à la date limite.

• Les Warriors ne sont pas ouverts à l’échange de Jonathan Kuminga. Cela rejoint la dernière note commerciale : Kuminga est hors de la table. Il n’a jamais vraiment été là-dessus à moins qu’un joueur qui change la donne ne devienne disponible, mais le jeu fort de Kuminga incite les Warriors à vouloir le garder, rapporte Marcus Thompson III à The Athletic.

Plusieurs sources de l’équipe ont déclaré que les Warriors n’avaient pas l’intention de le faire et ne l’avaient jamais fait. Assurément, son stock augmente à mesure que la date limite des échanges NBA est dans deux semaines. Mais Kuminga ne peut pas être considéré comme un édulcorant. Ce n’est pas un complément. Il est une pièce fondatrice. Rien dans ce marché commercial ne suggère qu’il existe un rendement intéressant.

La véritable date de décision pour les Warriors approche. Kuminga est éligible à une prolongation après cette saison, le nouveau contrat entrant en vigueur pour la saison 2025-26. C’est à ce moment-là que la facture fiscale des Warriors au-delà du deuxième tablier frappe fort, et c’est à ce moment-là que les Warriors doivent faire des choix concernant cette liste (même si la plupart d’entre eux surviennent probablement cette intersaison).

• L’entraîneur des Hawks, Quin Snyder, souhaite que l’équipe garde Dejounte Murray. Les négociations commerciales entre les Lakers et les Hawks autour de Dejounte Murray sont au point mortce qui convient très bien à l’entraîneur d’Atlanta Quin Snyder, selon Marc Stein dans sa dernière newsletter.

Des sources de la Ligue affirment que l’entraîneur Quin Snyder a fait pression sur les Hawks pour le garder. Murray a non seulement bien joué au milieu d’un bruit commercial considérable – il a récemment éliminé les vainqueurs lors de matchs consécutifs contre Charlotte et Miami… – mais possède également un contrat assez gérable basé sur les normes actuelles.

Il ne s’intègre clairement pas non plus dans la zone arrière avec Trae Young. Cette fuite donne l’impression qu’une partie essaie de motiver l’autre à travers les médias : “Notre entraîneur ne veut pas l’échanger, peut-être devrions-nous le garder… à moins que l’offre ne soit si bonne, nous ne pouvons pas dire non.” Cela ressemble beaucoup à ce que font les Lakers de l’autre côté avec D’Angelo Russell, qui ferait partie de cet échange et a mieux joué ces derniers temps et aurait donné une pause aux Lakers.

Le vrai problème est qu’Atlanta ne veut pas que Russell participe à un échange, il faudrait donc maintenant faire appel à une troisième équipe, ce qui rend les choses complexes.

• Les 76ers intéressés par Kyle Lowry si les Hornets le rachètent. Les Charlotte Hornets, qui a reçu Kyle Lowry dans le cadre de l’échange de Terry Rozier avec Miami, tentent de réorienter le meneur vétéran de la NBA dans le cadre d’un deuxième accord. C’est hautement improbable. Lowry gagne 29,7 millions de dollars cette saison sur un contrat qui arrive à expiration – un salaire important à égaler pour une location. Le marché s’attend à ce qu’il soit racheté.

Si cela se produit, les 76ers auraient intérêt rapporte Marc Stein. Lowry serait un choix solide en tant que meneur de jeu suppléant derrière Tyrese Maxey à Philadelphie. En passant, n’importe quelle équipe sur le tablier fiscal – Denver, Boston, les Los Angeles Clippers, Phoenix, Milwaukee et autres – ne peut pas signer Lowry s’il est racheté par les équipes de l’ABC (car Lowry gagne plus que le milieu- exception de niveau).

• Les Cavaliers ne sont pas intéressés à échanger le grand homme Jarrett Allen. Ce n’est pas non plus une surprise, mais dans le monde de désinformation d’aujourd’hui, nous devons parfois énoncer publiquement une évidence : les Cavaliers n’échangeront pas Jarrett Allen à la date limite, rapporte Chris Haynes de TNT/Bleacher Report. Cleveland a remporté 14 des 17 matchs avec Allen comme seul centre (Evan Mobley est absent suite à une opération au genou) et l’équipe possède la deuxième meilleure défense de la NBA au cours de ses 15 derniers matchs. Alors que les Knicks (à juste titre) ont fait la une des journaux pour leur jeu, les Cavaliers ont eu raison avec eux et ne feront pas exploser les choses avec un échange. Cleveland prévoit de garder ce noyau intact (y compris Mitchell), de traverser les séries éliminatoires et de voir jusqu’où ils iront, puis de procéder à des mouvements d’alignement potentiellement difficiles lors de la prochaine intersaison, ont déclaré des sources de la ligue à NBC Sports.

Une question pour Cleveland : l’équipe et Donovan Mitchell ont semblé bien meilleurs avec le sol plus espacé pendant qu’Evan Mobley était absent. Il s’agit d’un défenseur d’élite sur le point d’être éligible à une prolongation de contrat ; dans quelle direction vont-ils avec lui et la liste en général ?