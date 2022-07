Mise à jour des rappels de vaccins COVID à déployer à l’automne

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

La Food and Drug Administration des États-Unis prévoit de lancer une campagne de rappel COVID-19 avec des vaccins à jour cet automne, a rapporté jeudi le New York Times. Cela survient après que les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna ont assuré aux responsables qu’ils pourraient fournir des vaccins plus efficaces contre le BA.5 sous-variante omicron d’ici septembre.

“La FDA a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins au cours des derniers mois pour s’assurer que les vaccins COVID-19 modifiés sont disponibles cet automne”, a déclaré un porte-parole de la FDA à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail. La FDA examinera ensuite les soumissions pour rendre ces vaccins disponibles. “Pfizer et Moderna ont indiqué qu’ils prévoyaient que les vaccins modifiés seraient disponibles dès septembre.”

La campagne d’automne remplace un plan pour permettre aux jeunes adultes d’obtenir un deuxième rappel COVID-19 cet été, afin que davantage de personnes soient protégées contre le BA.5 hautement contagieux en hiver, a noté NPR.

