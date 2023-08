Mise à jour des perspectives de la saison des ouragans dans l’Atlantique, davantage de tempêtes attendues

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a mis à jour ses perspectives pour le reste de la saison des ouragans dans l’Atlantique.

Les prévisionnistes ont augmenté jeudi la probabilité d’une saison supérieure à la normale à 60%, contre 30% dans les perspectives publiées par l’agence en mai.

La projection antérieure de 12 à 17 tempêtes nommées est maintenant passée à 14 à 21 tempêtes.

Parmi ces tempêtes, 6 à 11 pourraient devenir des ouragans. Parmi ceux-ci, deux à cinq pourraient devenir des ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.

La NOAA prévoit maintenant 60 % de chances d’une saison des ouragans supérieure à la normale. (Ryan Snoddon/CBC)

Il est important de se rappeler que ces prévisions concernent l’activité globale de la saison, et non les tempêtes qui touchent terre.

À l’approche de la saison, on pensait qu’un El Niño en développement pourrait limiter les tempêtes tropicales et l’activité des ouragans. Lorsqu’un épisode El Niño d’eau plus froide est en cours dans le Pacifique, un cisaillement de vent plus fort se produit au-dessus des Caraïbes et de l’océan Atlantique tropical. Ce cisaillement du vent peut supprimer le développement et la croissance des tempêtes tropicales et des ouragans.

Alors qu’El Niño s’est développé, ses impacts sur la région tropicale semblent désormais moins susceptibles de contrebalancer l’autre facteur majeur de cette saison – les températures océaniques chaudes.

Alors que les températures dans l’Atlantique Nord étaient attendues au-dessus de la moyenne, la chaleur record dans le bassin a fait la une des journaux ces derniers mois.

Les températures à la surface de la mer dans l’Atlantique Nord ont établi des records pendant une grande partie de 2023. (Climate Reanalyzer/Université du Maine)

Les températures à la surface de la mer dans l’Atlantique Nord ont été bien supérieures à la moyenne depuis le début du printemps et ont atteint un rythme record depuis juin. Des températures supérieures à la moyenne dans la principale région de développement tropical devraient être un facteur clé pour le reste de la saison des ouragans. (Climate Reanalyzer/Université du Maine)

Bien que les plus grandes anomalies de température à la surface de la mer se situent actuellement autour du Canada atlantique et du Groenland, l’Atlantique tropical et la principale région de développement des tempêtes se situent également bien au-dessus de la moyenne.

Les températures océaniques plus chaudes sous les tropiques seront essentielles, la saison de la mousson ouest-africaine devant être proche à supérieure à la moyenne.

De vastes zones d’orages au large des côtes africaines sont à l’origine des systèmes tropicaux, en particulier lorsqu’ils roulent dans des eaux océaniques plus chaudes que la normale.

El Niño semble moins susceptible de contrer les températures chaudes de l’océan dans l’Atlantique. (Ryan Snoddon/CBC)

Bien que nous ne puissions finalement pas dire où et quand ces tempêtes se produiront, nous savons que le mois de septembre est historiquement le plus actif.

La saison des ouragans culmine en septembre dans l’océan Atlantique. (NOAA)

Avec les dommages causés par les tempêtes post-tropicales Fiona en 2022 et Dorian en 2019 qui viennent à l’esprit des Canadiens de l’Atlantique, nous n’avons vraiment pas besoin de nous rappeler à quel point ces tempêtes peuvent être destructrices.

Les perspectives mises à jour sont un bon rappel que le temps d’être prêt et préparé est presque arrivé.