Mise à jour des nouvelles directives sur les masques du CDC où les Américains vaccinés ont besoin de masques

Les Américains entièrement vaccinés peuvent se débarrasser des masques et de la nécessité d’une distanciation sociale à l’extérieur et dans la plupart des environnements intérieurs, a déclaré jeudi le CDC dans une annonce dramatique après des mois de mesures pour la plupart prudentes.

Les nouvelles lignes directrices annoncées par le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, représentent une étape majeure vers un retour à la normale pour une nation battue et parfois divisée par une pandémie qui dure depuis plus d’un an.

«Quiconque est complètement vacciné peut participer à des activités intérieures et extérieures, grandes ou petites, sans porter de masque ni distancer physiquement», a déclaré Walensky. «Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez arrêtées de faire parce que de la pandémie. »

Une personne est considérée comme complètement vaccinée contre le coronavirus deux semaines après avoir reçu le deuxième vaccin Pfizer ou Moderna ou la même durée après avoir reçu le vaccin à une dose de Johnson & Johnson.

Les nouvelles directives demandent toujours le port de masques dans les environnements intérieurs bondés tels que les bus, les avions, les hôpitaux, les prisons et les refuges pour sans-abri, mais pourraient alléger les restrictions de réouverture des lieux de travail et des écoles. De plus, l’agence ne recommandera plus aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques à l’extérieur dans la foule, ce qui permettra peut-être de plus grandes capacités lors d’événements sportifs.

« Aujourd’hui est un grand jour pour l’Amérique dans notre longue bataille contre le coronavirus », a déclaré le président Joe Biden dans la roseraie après l’annonce du CDC. « Il pense que c’est une grande étape. »

Biden rencontrait des sénateurs du GOP dans le bureau ovale lorsque le CDC a publié les nouvelles directives et a dit à ses invités qu’ils pouvaient abandonner leurs masques, selon le sénateur Roy Blunt, R-Mo.

« Le président a dit de les enlever juste ici, lors de la réunion », a déclaré Blunt aux journalistes.

Les mandats de masques ont été politisés sous l’ancien président Donald Trump, qui évitait généralement les masques et se moquait de ceux qui les avaient, et ils sont devenus une source de discorde dans certaines parties du pays.

Les nouvelles recommandations du CDC pourraient également servir d’incitation aux dizaines de millions d’Américains éligibles qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19 à se faire vacciner. Bien que plus de 46% de la population américaine de 330 millions d’habitants ait reçu au moins une dose de vaccin, les sondages ont montré qu’environ 25% n’avaient pas l’intention de se faire vacciner.

Les cas de coronavirus aux États-Unis sont à leur taux le plus bas depuis septembre et les décès sont à leur plus bas niveau depuis avril 2020, soit en moyenne environ 600 par jour, mais certains experts craignent toujours que l’émergence de variantes perturbe cet élan et crée une nouvelle vague, d’autant plus que le virus continue de faire rage dans d’autres parties du monde.

L’administration de Biden avait été sous pression pour assouplir les restrictions à la pandémie alors que de plus en plus d’Américains se faisaient vacciner et que les infections diminuaient dans la majeure partie du pays.

Le Dr Jay Wolfson, expert en santé publique à l’Université de Floride du Sud, a déclaré que le CDC avait perdu «beaucoup de crédibilité» dans la perception du public en partie parce que ses conseils prudents étaient souvent à la traîne des «réalités pragmatiques» de la pandémie.

Contribution: Joel Shannon, Maureen Groppe

Également dans l’actualité:

► Les jeunes de 12 ans et plus dans la plupart des pays ont commencé à se faire largement vacciner un jour après que le CDC a autorisé le vaccin Pfizer pour le groupe d’âge des 12 à 15 ans.

►Le prince Harry a appelé le comédien Joe Rogan pour avoir suggéré sur le podcast « The Joe Rogan Experience » que les jeunes adultes en bonne santé n’ont pas besoin de se faire vacciner. « Vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche », a déclaré le prince britannique sur le podcast « Armchair Expert » publié jeudi.

►McDonald’s augmente le salaire horaire de 10% en moyenne dans 650 magasins appartenant à l’entreprise aux États-Unis. Cela fait partie de ses efforts visant à embaucher des milliers de nouveaux travailleurs au milieu d’une pandémie de détente et d’un boom économique.

►L’Inde a signalé plus de 4000 décès de coronavirus pour la deuxième journée consécutive, craignant que de nombreux autres décès en milieu rural ne soient signalés.

►Caesars Entertainment a annoncé que ses neuf casinos ont été autorisés à 100% de leur capacité à Las Vegas dans le cadre de l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 583000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 160 millions de cas et 3,33 millions de décès. Plus de 337 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 264,6 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 117,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 35,4% de la population.

La nuit du bal arrivera pour certains, mais avec des changements

Les proms, essentiellement interdits il y a un an, reviennent dans certains districts scolaires mais avec de grands changements. Certains nécessitent un test de coronavirus négatif tandis que d’autres encouragent la vaccination. La plupart exigent des masques et imposent des restrictions strictes à la danse ou à la participation. En Floride, les écoles du comté de Sarasota interdisent la danse et limitent l’événement aux personnes âgées. Dans les écoles Elmbrook en dehors de Milwaukee, les fêtards ont besoin d’un test COVID-19 négatif et sont encouragés à rester avec leurs amis « pour éviter que toute épidémie n’ait un impact dramatique sur notre capacité à poursuivre les opérations. » Un bal de promo en plein air à Exeter, New Hampshire, le 4 juin, fera alterner les élèves sur et en dehors de la piste de danse – aucun contact n’est permis.

«La dernière chose que nous voulons, c’est diffuser COVID», a déclaré Liz Morse, conseillère principale de la classe d’Exeter High School. «Tout le monde fait des concessions et les gens sont très aimables à ce sujet.»

La pandémie a ébranlé la confiance du public dans le système de santé

Le système de santé publique américain a été mis sous les feux de la rampe par la pandémie de coronavirus, et une enquête publiée jeudi a révélé que de nombreux Américains n’étaient pas satisfaits de ses performances. Selon l’enquête, menée par la Fondation Robert Wood Johnson et la Harvard TH Chan School of Public Health en février et mars, les évaluations du système de santé publique du pays sont passées de 43% en 2009 à 34% en 2021. Les évaluations positives du CDC ont globalement chuté. de 59% en 2009 à 54% en 2021.

«La façon dont le public voit la santé publique est extrêmement importante», a déclaré le Dr Robert Blendon, codirecteur de l’enquête à Harvard. «Lorsqu’il s’agit de faire confiance à l’information sur la santé, qui est au cœur de ce qu’est la santé publique, ils sont beaucoup plus susceptibles de faire confiance aux médecins cliniciens et aux infirmières qu’aux institutions et agences de santé publique.

– Adrianna Rodriguez

Une réduction mensuelle de 50 USD sur la facture haut débit a été mise en

Vous pourriez avoir droit à une réduction mensuelle de 50 $ contre la pandémie de coronavirus sur votre facture de haut débit à domicile à partir de cette semaine. Le programme de prestations d’urgence pour le haut débit a été inclus dans le cadre du programme de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars adopté par le Congrès en décembre 2020 et signé par le président Donald Trump. Il a réservé 3,2 milliards de dollars à la Federal Communications Commission pour couvrir le programme. Parmi les personnes éligibles figurent les ménages dont le revenu est égal ou inférieur à 135% des lignes directrices fédérales sur la pauvreté.

«Nous savons tous que l’accès à Internet est essentiel à la vie moderne», a déclaré la présidente par intérim de la FCC, Jessica Rosenworcel. « Cette pandémie a clairement montré que le haut débit n’est plus agréable à avoir, il est indispensable, pour tout le monde, partout. »

– Mike Snider

« Vax-a-Million »: la loterie des vaccins de l’Ohio offrira cinq prix d’un million de dollars

L’Ohio donnera des prix d’un million de dollars à cinq adultes, ainsi que cinq autres bourses d’études universitaires publiques complètes à des adolescents qui se font vacciner contre le COVID-19, a annoncé mercredi le gouverneur Mike DeWine lors d’un discours télévisé dans tout l’État. Les tirages « Ohio Vax-a-Million » auront lieu pendant cinq mercredis consécutifs, à partir du 26 mai, pour choisir les gagnants d’un million de dollars. La loterie de l’Ohio effectuera les tirages, mais l’argent proviendra des fonds fédéraux de secours existants pour les coronavirus. Pour être éligible, vous devez avoir 18 ans ou plus, un résident de l’Ohio et être vacciné avant le tirage.

DeWine a déclaré que les jeunes de 12 à 17 ans peuvent s’inscrire au tirage de la bourse via un portail électronique qui ouvrira le 18 mai.

– Laura A. Bischoff, The Columbus Dispatch

La capacité de fabrication de vaccins est essentielle pour arrêter la propagation du COVID, selon un rapport

Les pays à revenu élevé ayant accès à la fabrication de vaccins devraient s’engager à fournir aux pays à faible revenu au moins 1 milliard de doses de vaccins au plus tard à l’automne 2021, selon un nouveau rapport remis à l’Organisation mondiale de la santé. Le rapport, destiné à remédier aux faux pas de l’année écoulée, qui ont fait plus de 3 millions de morts et encore plus de vies changées, se concentrait également sur ce que les pays de l’OMS peuvent faire immédiatement pour arrêter la pandémie.

« L’importante inégalité dans l’accès aux vaccins doit être traitée immédiatement, car elle est non seulement injuste mais menace également l’efficacité des efforts mondiaux pour contrôler la pandémie », indique le rapport.

Le rapport, publié avec une autre avant la réunion de ce mois-ci de l’assemblée gouvernementale de l’OMS, a également déclaré que les gouvernements du monde doivent agir rapidement et de manière préventive avec la prochaine pandémie pour éviter une catastrophe mondiale.

Le CDC signale plus de cas de caillots sanguins liés au vaccin J&J COVID-19

Treize autres cas de trouble inhabituel de la coagulation sanguine ont été identifiés parmi les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, mais personne d’autre n’est décédé et aucun nouveau cas n’a été observé parmi les personnes vaccinées après la pause de 11 jours du gouvernement dans les injections de J&J.

Le CDC a déclaré mercredi que 28 personnes ont maintenant été identifiées avec un trouble appelé thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS). Pour se qualifier pour le diagnostic, une personne doit avoir un caillot sanguin, connu sous le nom de thrombose, dans un endroit rare, comme le cerveau, ainsi que de faibles taux de plaquettes dans le sang, une condition connue sous le nom de thrombocytopénie.

La combinaison est extrêmement rare. Le fait qu’il se soit produit chez autant de personnes dans les deux semaines suivant la vaccination « suggère une association causale plausible », a déclaré mercredi le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination des CDC, à un comité consultatif de l’agence.

– Karen Weintraub

Contribuant: The Associated Press.