Mise à jour des droits TV AEW/WBD : date de fin de Rampage, bataille des ceintures

Dave Meltzer a fourni des mises à jour sur l’avenir d’AEW Rampage et Battle of the Belts dans le dernier épisode de Radio d’observateur de lutte.

Les deux émissions ne sont pas incluses dans le nouvel accord de droits médiatiques entre AEW et Warner Bros. Discovery (WBD). En conséquence, AEW pourrait potentiellement acheter les programmes sur d’autres réseaux. Cependant, Rampage pourrait ne rester à l’antenne que quelques semaines supplémentaires.

« S’il y aura Bataille des Ceintures, y aura-t-il Rampage ? Ce n’est pas dans cet accord », a-t-il déclaré. « Ils sont ouverts à l’achat de ces produits. »

« Le Rampage ne durera peut-être pas très longtemps. Je ne suis pas sûr, la date pourrait être dans quelques semaines ou à la fin de l’année.

AEW pourrait introduire un nouveau programme, potentiellement intitulé Shockwave, qui pourrait également être présenté à d’autres diffuseurs. La refonte de Rampage ou de Battle of the Belts est également une possibilité, a noté Meltzer.

« Il y a au moins deux séries de discussions sur d’autres sujets, mais je ne sais pas si aucune d’entre elles est imminente », a poursuivi Meltzer.

AEW a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Fox Sports Mexico. L’accord a débuté avec la diffusion de WrestleDream et intervient alors que la programmation de la WWE actuellement sur le réseau se prépare à passer à Netflix en janvier.

AEW vise à se développer à l’international grâce à des accords similaires en 2025, en particulier avec les réseaux qui devraient perdre leur contenu de lutte en raison de l’accord WWE-Netflix.

« Tony est très intéressé par la croissance internationale. L’objectif pour 2025 est de se développer à l’international et d’obtenir des offres de télévision dans davantage de pays internationaux. L’accord Fox Sports Mexico est un exemple de plan de bataille. C’est une station sur laquelle la WWE est diffusée.

Meltzer dit également qu’AEW souhaite présenter davantage de matchs de lucha destinés au public de Fox Sports Mexico.

« L’accord est avec Fox Sports Mexico, ils veulent produire – comme ce match de deux chutes sur trois avec Hologram et Mortos – ils veulent produire des matchs comme celui-ci sur une base régulière en raison du public de Fox Sports Mexico. »

