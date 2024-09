Mise à jour des directives concernant les rappels de vaccins contre la COVID-19 pour la saison automne-hiver 2024-2025

Tallahassee, Floride – Le Département de la Santé de Floride (Département) rappelle aux prestataires de soins de santé l’importance de rester à jour avec la littérature actuelle relative aux vaccins et rappels COVID-19, et l’importance de fournir aux patients un consentement éclairé.

Sur 22 août 2024la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé et autorisé des versions mises à jour des vaccins à ARNm de Pfizer-BioNtech et Moderna. La FDA a approuvé le vaccin pour les personnes de 12 ans et plus et a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants de 6 mois à 11 ans. La cible déclarée de ces rappels est la variante Omicron qui ne provoque pas de nombre important d’infections.

Le rappel le plus récent approbation a été accordée en l’absence de données d’essais cliniques spécifiques au rappel réalisés chez l’homme. De plus, ce rappel ne protège pas contre les souche dominantereprésentant environ 37 % des infections aux États-Unis. Il existe actuellement peu de données permettant de savoir si ces rappels offrent une protection substantielle contre le virus et les infections ultérieures. variantes en circulationBien que les essais cliniques randomisés soient normalement utilisés pour approuver les traitements, le gouvernement fédéral n’a pas exigé des fabricants de vaccins contre la COVID-19 qu’ils démontrent que leurs doses de rappel préviennent les hospitalisations ou les décès dus à la maladie COVID-19.

De plus, le gouvernement fédéral n’a pas fourni suffisamment de données pour étayer la sécurité et l’efficacité des doses de rappel contre la COVID-19, ni reconnu les problèmes de sécurité précédemment démontrés associés aux vaccins et aux doses de rappel contre la COVID-19, notamment :

circulation prolongée de l’ARNm et de la protéine Spike chez certains receveurs de vaccins,

risque accru d’infections des voies respiratoires inférieures et

risque accru de maladie auto-immune après la vaccination.

Les prestataires de soins de santé sont encouragés à partager les informations contenues dans ce guide lors des discussions avec les patients concernant les vaccins à ARNm et les rappels contre la COVID-19.